25 Jahre SEETELHOTELS Usedom – die Familie Seelige-Steinhoff feierte am 20.05.2017 eine exklusive Jubiläumsgala der Hotelgruppe SEETELHOTELS Usedom im SEETELHOTEL Romantik Hotel Esplanade

Seebad Ahlbeck, Juni 2017Feierlich wird der Sommer eingeläutet - dieses Jahr werden die SEETELHOTELS auf der Sonneninsel Usedom 25 Jahre alt. Ein Grund, die letzten erfolgreichen Jahrzehnte Revue passieren zu lassen. Die Familie Seelige-Steinhoff lud über 100 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft, Tourismus sowie Kooperationspartner zum exklusiven Gala Event am 20.05.2017 in das SEETELHOTEL Romantik Hotel Esplanade ein, um mit ihnen den Geburtstag der SEETELHOTELS zu feiern.Die Gäste der Gala erwartete ein kulinarisches 7 Gänge Menü von Spitzenköchen der SEETELHOTELS sowie Gastköche von der Insel Usedom und Umgebung. Die stilvolle Leitung des Abends übernahm Moderatorin Daniela Grittner. Auch für die Unterhaltung wurde gesorgt, Live Showact Tania Evans und die Jazzband „Jazz for Sale“ sorgten für weitere Höhepunkte des festlichen Abends.Mittelpunkt der Gala war die Präsentation zum Geburtstag der SEETELHOTELS Usedom. Der Inhaber des familiengeführten Unternehmens, Rolf Seelige-Steinhoff, erinnerte an die erfolgreiche Vergangenheit und warf einen Blick in die Zukunft der Erfolgsgeschichte der SEETELHOTELS Usedom. Die Verbundenheit der SEETELHOTELS zu ihrer Insel Usedom wurde auch an diesem Abend nicht vergessen. Professor Doktor Michael Succow von der gleichnamigen Stiftung sprach über den Schutz des Meeres und der Natur der Sonneninsel. Auch kulturell sind die SEETELHOTELS Usedom eine feste Instanz auf der Insel. Ein guter Grund für Thomas Hummel, Intendant des Usedomer Musik Festivals, die Kooperation entsprechend zu würdigen.Der festliche Geburtstag der SEETELHOTELS ist für die Sonneninsel Usedom ein Meilenstein des Tourismus. Die Erfolgsgeschichte der SEETELHOTELS Usedom ist unvergleichbar und schenkt der Insel auch dieses Jahr wieder viele Rückzugsorte für Urlauber und Einheimische an den schönsten Flecken der Ostseeküste.Weitere Informationen zu den Angeboten der SEETELHOTELS Usedom unter www.seetel.de



Bildinformation: rausch communications & pr