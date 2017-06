Sonnengeküsste Aperitifs von Caffo - Die Mezzodi und Solara Liköre von Caffo bieten tolle Möglichkeiten für außergewöhnlich kalabrische Aperitifs!

(fair-NEWS)

Hamburg, Juni 2017Kalabrisches After Work-Feeling - Um an einem sommerlichen Abend den stressigen Arbeitsalltag hinter sich zu lassen, hat die italienische Traditionsdestillerie Caffo DIE kalabrisch inspirierten Aperitif-Ideen. Der Mezzodi und der Solara Likör von Caffo sind so romantisch und leicht wie ein sonniger Abend in Italien und bieten vielfältige Kombinations- und Genussmöglichkeiten.Der Caffo Mezzodi lädt zum relaxten After-Work Treffen mit Freunden ein. Feinste natürliche italienische Kräuter kombiniert mit sonnengereiften Citrusfrüchten aus Kalabrien und Rhabarber machen diesen traditionellen italienischen Bitter-Likör zur perfekten Abrundung für Spritz- oder Longdrinks inspiriert von „Bella Italia“. Das stylische Retro „Fifties“ Design des Etiketts macht den Likör zum optischen Hingucker im Sommer und zum Eyecatcher im heimischen Spirituosenregal.Der Mezzodi Sour ist die perfekte Aperitif-Kombination aus Zitronensaft mit Zucker. Auf Eis serviert, wird der Mezzodi schnell zum beliebten Sundowner. Wer es klassisch italienisch mag, kann den Mezzodi mit Prosecco auffüllen und im Handumdrehen einen Mezzo-Spritz genießen.Von der kalabrischen Sonne geküsst ist auch der Solara Orangen-Likör von Caffo. Beste kalabrische Früchte gepaart mit italienischem Brandy, machen den Solara so verführerisch lecker. Der drei Jahre gereifte Orangen-Likör mit Vanille Note schmeckt süß-bitter und eignet sich daher perfekt für klassische Aperitifs mit. Solara kombiniert mit Ginger Beer und Lime Juice auf Eis serviert ist die italienische Version eines trendigen Mule-Getränks.Natürlich ist auch der Amaro del Capo stets eine vielseitige Basis für Aperitifs. Der Calabrian Buck ist eine Verfeinerung des Amaro del Capo mit Zitronensaft und Ginger Beer. Wer es noch etwas herber mag, genießt den Amaro del Capo mit Tonic Water und Limettensaft als Capo Tonic. - kalabrische Aperitifs, die den italienieschen Sommer erlebbar machen!Die drei einzigartigen Spirituosen sind im gut sortierten Einzelhandel erhältlich.Weitere Informationen auf www.caffo.de



Bildinformation: rausch communications & pr