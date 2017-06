Smarte Qualitätssicherung für intelligente IT

(fair-NEWS)

Möhrendorf, 14. Juni 2017 – Die beschleunigte Digitale Transformation betrifft jedes Unternehmen: von der Nutzung neuer digitaler Infrastrukturen, über die Entwicklung digitaler Anwendungen bis hin zu digitalen Geschäftsmodellen und Wertschöpfungsnetzwerken. Und sie dringt mit rasantem Tempo in das private Umfeld ein – alles wird smart. Der Software-QS-Tag 2017 diskutiert, wo in dieser Entwicklung die Herausforderungen für QS und Test liegen – und wie man sie meistert.Deutschlands führende Konferenz für SW-Qualitätssicherung und -Test findet am 19. und 20. Oktober in Frankfurt am Main statt. Unter dem Titel „Digitale Transformation – Evolution, Innovation, Disruption“ stellen Experten aus Wirtschaft, Industrie und Forschung die neuen Kontexte, User Stories und nicht zuletzt Fehlermöglichkeiten vor, denen QS-Spezialisten schon heute gegenüberstehen.„Das Internet of Things hält für seine Nutzer unzählige, nie dagewesene Möglichkeiten bereit“, erklärt Tilo Linz, Vorsitzender des Software-QS-Tag-Programmkomitees. „Schon in wenigen Jahren werden verschiedenste Alltagsgegenstände dank Sensoren auf dem Fähigkeiten-Stand heutiger Smartphones sein. Im Internet of Things muss jedes digitale Produkt zuverlässig funktionieren – bei niedrigen Entwicklungskosten und kürzester Entwicklungszeit.“Aus insgesamt rund 60 Vorträgen, Workshops und Tutorials können sich die Teilnehmer ihr Programm individuell zusammenstellen. Dank fünf paralleler Tracks zu den Themen „Requirements & Architecture”, „Testautomation”, „Testdesign”, „Testmanagement” und „Special Topics” lässt sich sowohl das Fach-Knowhow im eigenen Spezialgebiet vertiefen als auch Neues aus Nachbargebieten dazulernen – und das für Junior Spezialisten bis hin zu Senior Managern. Lösungen und Best Practices aus unterschiedlichen Branchen werden vorgestellt.An den Tagen unmittelbar vor der Konferenz finden Schulungen der imbus Akademie statt: Die Teilnehmer haben die Möglichkeit die ISTQB® Certified Tester-Trainings „Foundation Level“ oder „Agile Tester Extension Foundation Level“ oder auch den Kurs „Exploratives Testen in agilen Projekten“ zu besuchen.Der Software-QS-Tag selbst wird von einer Fachausstellung führender Toolhersteller und Dienstleister begleitet. Ein gemeinsames Event-Dinner im Anschluss an den ersten Konferenztag rundet das Programm ab. Dann hüllt sich das Veranstaltungshotel für die Software-QS-Party in stylische Club-Atmosphäre.Der Software-QS-Tag feiert dieses Jahr 25-jähriges Bestehen mit einer großen Jubiläumsveranstaltung. Wie gewohnt wird sich dabei das anspruchsvolle Schwerpunktthema als roter Faden durch sämtliche Slots der Konferenz ziehen. In entspannter, kollegialer Atmosphäre bietet sie Teilnehmern, Vortragenden, Tutorial- und Workshopleitern sowie Ausstellern den Raum, sich auszutauschen und sich zu vernetzen.Das gesamte Programm und alle wichtigen Informationen zur Anmeldung gibt es unter www.qs-tag.de



Bildinformation: Smarte Qualitätssicherung für intelligente IT