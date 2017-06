Bausparen laut Forsa-Umfrage weiterhin beliebt: Wüstenrot erfüllt Sicherheitsbedürfnis

(fair-NEWS)

Sicherheit geht vor, wenn es um langfristige Geldanlagen geht. Das belegt eine aktuelle Forsa-Umfrage. Die Deutschen halten Aktien und Fonds zwar für gewinnbringend, setzen aber lieber auf sichere Anlagen. Das bestätigt auch die Wüstenrot Bausparkasse.Fonds, Gold sowie Aktien werden hohe Gewinnchancen eingeräumt. Eine Forsa-Umfrage im Auftrag eines Goldhändlers drückt es in Zahlen aus: Jeweils 27 Prozent der 1.000 befragten deutschen Privathaushalte halten Gold und Aktien für besonders gewinnbringend. Fragt man allerdings an gleicher Stelle nach, welche Strategie des Vermögensaufbaus für am geeignetsten gehalten wird, rangieren diese Anlageformen auf den hinteren Plätzen. Stattdessen vertrauen die Befragten auf Bausparverträge, Lebensversicherungen und Immobilien. Die Wüstenrot Bausparkasse weiß um die ausgeprägte Sicherheitsorientierung deutscher Sparer und entspricht mit maßgeschneiderten Bausparverträgen diesem Bedürfnis.Laut der Forsa-Umfrage sind Bausparverträge derzeit das zweitbeliebteste Sparprodukt der Deutschen (28 Prozent). Auf dem ersten Platz liegen Lebensversicherungen – 30 Prozent der Befragten geben an, eine solche zu besitzen. Immobilien stehen mit 27 Prozent auf dem dritten Platz. Aktien und Gold sind mit 13 beziehungsweise sieben Prozent verhältnismäßig weit abgeschlagen. Sparer geben ihrem Bedürfnis nach maximaler Sicherheit also weiter den Vorzug, auch wenn die Rendite im direkten Vergleich nicht ganz so hoch ausfällt.Die Gründe kennt Wüstenrot aus zahlreichen Kundengesprächen: Wenn es um die Vorsorge für Partner und Familie sowie die finanzielle Absicherung geht, sind maximale Transparenz und Sicherheit gefragt. Hier punktet Sicherheit, die zum Beispiel Immobilien und Bausparverträge bieten. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass es sich bei Bausparverträgen und der Vorsorge über Immobilien um Anlageformen handelt, die der Kunde leicht verstehen und für sich erschließen kann.Sowohl von Experten als auch von Käufern selbst werden Immobilien in der heutigen Zeit als eines der sichersten Vorsorgeprodukte eingeschätzt. Sie sind im Bestfall vor der Rente abbezahlt und verhindern so hohe Mietkosten im Ruhestand. Sowohl die finanzielle Absicherung als auch das Eigenheim als Zuhause für die ganze Familie stehen im Vordergrund, wenn sich ein Käufer für den Erwerb entscheidet. Je besser dieser Kauf vorbereitet ist, desto günstiger fallen mitunter die Konditionen aus. Gerade für Menschen mit hohem Sicherheitsbedürfnis ist ein individueller Bausparvertrag, wie die Wüstenrot Bausparkasse ihn speziell für ihre Kunden ausarbeitet, die optimale Ausgangssituation für einen entspannten Kauf ohne finanzielle Überlastungsrisiken.Wer in der heutigen Zinssituation einen Bausparvertrag abschließt, kann sich in einigen Jahren, wenn es zum Immobilienkauf oder den angestrebten Modernisierungsmaßnahmen kommt, über niedrige Zinsen und attraktive Konditionen freuen – unabhängig davon, wie sich der Markt bis dahin entwickelt. Sicherheitsorientierte Anleger und Sparer wählen durch das Bausparen also eine verlässliche Methode, um in ihr Eigenheim und damit in eine langfristige Geldanlage zu investieren.Mehr Informationen zum Thema gibt es unter www.wuestenrottest.com