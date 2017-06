Das Heidenreich vergrößert sich

(fair-NEWS)

Am Samstag, den 24. und Sonntag, den 25. Juni lädt das Autohaus Heidenreich zu einer ganz besonderen Premierenveranstaltung nach Lispenhausen ein. Ja, Sie lesen richtig: Lispenhausen! Schließlich präsentiert das Unternehmen an beiden Tagen nicht nur den neuen Opel Insignia und die SUV-Neuheit, den Crossland X – es feiert jeweils in der Zeit von 10 bis 17 Uhr auch die Eröffnung eines weiteren Standortes. „Unser Heidenreich vergrößert sich! Wir versorgen unsere Kunden mit unseren Autohäusern in Witzenhausen und Eschwege jetzt nicht nur im Werra-Meißner-Kreis mit tollen Fahrzeug- und Serviceangeboten. Mit unserem neuen Standort in Lispenhausen werden wir künftig auch Kunden im Kreis Hersfeld-Rotenburg ansprechen und hoffentlich für das Heidenreich begeistern“, berichtet Autohaus-Geschäftsführer Jörg Heidenreich stolz.Direkt nach dem Eröffnungswochenende wird in Rotenburg-Lispenhausen auch schon Fahrt aufgenommen. Ab dem 26. Juni begrüßt Verkäufer Heiko Wassermann in der Nürnberger Straße 49 die Autohaus-Kunden mit Neu- und Gebrauchtwagen, Jung- und Jahreswagen sowie dem erstklassigen Heidenreich-Service am neuen Standort.„Die Standortvorteile in Lispenhausen liegen klar auf der Hand: Unser großes Fahrzeugangebot finden Sie in bester Lage direkt an der Hauptverkehrsstraße B83. Die unmittelbare Nähe zu Bebra und Rotenburg ist bewusst gewählt und das Autohaus dadurch für Privat- und Geschäftskunden aus der gesamten Region optimal erreichbar“, freut sich auch Verkäufer Heiko Wassermann und fügt hinzu: „Von den zahlreichen Vorzügen können sich unsere Gäste beim Eröffnungs- und Premierenwochenende am besten persönlich überzeugen.“Eröffnungs- und PremierenwochenendeSamstag, 24. Juni und Sonntag, 25. Juni 2017, 10 bis 17 UhrNürnberger Straße 49, 36199 LispenhausenAutor: Autohaus HeidenreichBeratung, Verkauf und Probefahrten nur während der gesetzlichen Öffnungszeiten.



Bildinformation: Der Autohaus Heidenreich-Standort Lispenhausen. Quelle: Autohaus Heidenreich