Das Rabattengeländer Holstein: Klare Ansage inklusive dekorativem Mehrwert

(fair-NEWS)

Naturschutz in urbanen Bereichen erfordert deutlich erkennbare Maßnahmen. Bäume, Beete, Grünflächen und andere Anpflanzungen vor Beschädigungen zu bewahren, ist nicht zuletzt auch eine finanzielle Notwendigkeit. Schließlich soll die Investition in ein gefälliges Stadtbild möglichst lange ihren Zweck erfüllen. Mit einem <a href="www.thieme-stadtmobiliar.com/de/produkte/gelaender-zaeune/rabattengelaender/holstein/">Rabattengeländer wie dem Modell Holstein </a>erfüllt die Thieme GmbH alle Anforderungen an ein zeitgemäß konzipiertes Stadtmobiliar.Meist sind es mehr Unachtsamkeit, eine gewisse Ignoranz und Bequemlichkeit, die zu Beschädigungen von Anpflanzungen an und auf Fußwegen, Straßen und Plätzen führen. Unmittelbarer Vandalismus ist in diesem Bereich eher die Ausnahme, weswegen ein Rabattengeländer statt einer kompletten Einzäunung schon den gewünschten Zweck erfüllt. Die eigentlich leicht überwindbare Höhe ist für den Passanten schon eine ausreichende optische und psychologische Hemmschwelle, zwei- und vierräderige Fahrzeuge scheitern sowieso. Das <a href="www.thieme-stadtmobiliar.com/de/produkte/gelaender-zaeune/rabattengelaender/holstein/">Modell Holstein</a> ist von kräftiger Bauweise, die die mechanische Widerstandskraft deutlich signalisiert. In dieser Funktion dient das Geländer nachhaltig als Abstandshalter, ein zusätzliches Schild mit der Aufschrift "Betreten verboten" kann als überflüssig gelten.Besonders deutlich wird die Notwendigkeit einer klaren Abgrenzung in dicht besiedelten städtischen Umgebungen, in denen zudem die Parkplätze knapp sind und jeder irgendwie befahrbare Quadratmeter rücksichtslos zur Parkfläche umgewidmet wird. In Grünanlagen, an Waldwegen und anderen öffentlichen Wegen, die begrenzt werden müssen, dienen Rabattengeländer effektiv als Verkehrsführung für Passanten und Spaziergänger. In manchen Fällen können sie auch schon als Sicherung ausreichen, damit sich Fußgänger nicht zu nahe an zum Beispiel ein abfallendes Gelände heranwagen. Das Rabattengeländer zeichnet sich in allen diesen Situationen dadurch aus, dass es optisch sozusagen minimalinvasiv fungiert. In seiner niedrigen Bauhöhe und in seiner schlicht anspruchsvollen Ausführung erfüllt es seine Funktion, ohne sich permanent ins Bild zu schieben und über Gebühr die städtebauliche Gestaltung zu beeinflussen und zu bestimmen.Mit dem Rabattengeländer Holstein von einem einfachen, aber hochfunktionellen System profitierenUnabhängig vom Erscheinungsbild der Umgebung, von der Beschaffenheit des Untergrunds und ggf. dem Verlauf im Gelände ist das<a href="www.thieme-stadtmobiliar.com/de/produkte/gelaender-zaeune/rabattengelaender/holstein/"> Rabattengeländer Holstein</a> eine attraktive Universallösung in Sachen Außenmobiliar - denn Material- und Verarbeitungsqualität gewährleisten eine hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und mechanische Einwirkungen. Um bei der Planung schon in der Anfangsphase zügig voranzukommen und von einzelnen Installationen von zum Beispiel Geländern bis zur Außenmöblierung ganzer städtischer Bereiche auch ein optimiertes Preis-Leistungsverhältnis zu erreichen, steht die Thieme GmbH gerne mit ihren Erfahrungen zur Verfügung.Optisch städtebauliche Akzente setzen und funktionelle Anforderungen der Stadtplanung gestalterisch ansprechend umsetzen - die Thieme GmbH vereint Design und Funktion ebenso perfekt wie Innovation und bewährte Qualitäten.



Bildinformation: Das Rabattengeländer Holstein: Klare Ansage inklusive dekorativem Mehrwert