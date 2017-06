Lifesize erneuert seine Cloud-basierte App - Start des Beta-Programms

(fair-NEWS)

(Mynewsdesk) MUNCHEN, DEUTSCHLAND and ORLANDO, FL--(Marketwired - 14. Juni 2017) - INFOCOMM - Lifesize®, ein weltweit führender Anbieter und Innovator im Bereich Videokonferenztechnologie, stellt ein gestaffeltes Beta-Programm für seine neu gestaltete App vor - eine Cloud-basierte Kollaborationsplattform, die eine einzigartige, High-Definition Audio-, Web- und Videokonferenzerfahrung umfasst. Die Lifesize App wurde mit dem Fokus auf intuitive sowie mühelose Nutzung neu gestaltet und bietet nun eine erneuerte Benutzeroberfläche (UI; User Interface). Außerdem ermöglichen Funktionen wie eine intelligente Suche und 1-Klick-Calling eine einfachere, smarte und flexiblere Kommunikation und Zusammenarbeit.Die erste Phase des Beta-Programms kann nur per Einladung genutzt werden. Interessierte Kunden können sich unter <a href="www.lifesize.com/betainvite" title="www.lifesize.com/betainvite"> www.lifesize.com/betainvite</a> ; anmelden. Lifesize wird bald darauf eine offene Beta-Version veröffentlichen. Der gestaffelte Beta-Ablauf ermöglicht es Lifesize, Feedback zu sammeln, um die neue App weiter zu verbessern und die Bedürfnisse seines schnell wachsenden Kundenstamms zu erfüllen.Digitale Zusammenarbeit sorgt in Unternehmen für erstaunliche Ergebnisse", so Craig Malloy, CEO, Lifesize. Sie fördert die Kreativität, Produktivität und Effizienz und sollte einfach und intuitiv sein. Bei der Umgestaltung unserer Lifesize App haben wir eng mit Kunden und Anwendern zusammengearbeitet. Die neue App ermöglicht daher eine mühelose Meeting-Erfahrung, die der Benutzerfreundlichkeit entspricht, die jedermann in seinem persönlichen Leben gewohnt ist - allerdings mit Enterprise-Level Funktionalität, Zuverlässigkeit und Sicherheit." Malloy weiter: Nach umfangreicher Forschung und Prüfung bei Hunderten von Kunden sind wir uns sicher, dass wir eine App entwickelt haben, die es Anwendern ermöglicht, einfach und effektiv zu kommunizieren, um ihre Arbeit effizienter zu gestalten und den Erfolg des Unternehmens weiter voranzutreiben. Wir freuen uns, noch mehr Feedback aus dem Beta-Programm zu erhalten, das uns hilft, Feineinstellungen vorzunehmen und die beste Anwendererfahrung zu schaffen."Neues Design sorgt für mühelose, flexible MeetingsDie neue Lifesize App wurde verbessert, um eine außergewöhnliche Benutzererfahrung durch eine intuitive, einfache und moderne Benutzeroberfläche zu ermöglichen. Die App bietet mehr Flexibilität durch leistungsstarke Moderator-Funktionen, Berechtigungen und eine konsistente Benutzererfahrung für Teilnehmer und Gäste in der Web-App und im Desktop-Client.Die modernisierte Lifesize App bietet zahlreiche neue Funktionen:* Globale Suche mit Smart Matching: Suche nach Kontakten, Besprechungen und Räumen durch eine globale Suche, wodurch sich ein Merken des genauen Namens erübrigt.* Anrufliste und Favoriten: Auflistung verpasster Anrufe oder besuchter Meetings und ein Klick für den sofortigen und unmittelbaren Start über den Homescreen. Anwender können einen Kontakt, ein Meeting oder einen Konferenzraum als Favoriten speichern, um schnellen Zugriff direkt vom Home-Bildschirm zu erhalten.