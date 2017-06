macevent begeistert Messebesucher von Hansgrohe auf der ISH mit Social-Media-Event

(fair-NEWS)

Hansgrohe SE, Hersteller von hochwertigen Armaturen und Brausen für Dusche, Wanne, Waschtisch und Küche, hat sich für die Präsentation seiner Marken „AXOR“ und „hansgrohe“ auf der ISH 2017 ein ambitioniertes Ziel gesetzt. Das Unternehmen wollte möglichst viele Messebesucher für einen Besuch auf seinem über 2.000 qm großen Stand auf der Weltleitmesse „Erlebniswelt Bad, Gebäude-, Energie-, Klimatechnik, Erneuerbare Energien“ begeistern. Vom 14. bis 18. März 2017 kamen zur ISH mehr als 200.000 Besucher und knapp 2.500 Aussteller nach Frankfurt, um sich über Innovationen und neueste Branchentrends zu informieren.Die professionelle Kundenansprache vertraute die Hansgrohe Group nach der erfolgreichen Zusammenarbeit bei der LivingKitchen 2017 in Köln erneut der Kölner Agentur macevent an. Die Spezialisten für Live-Kommunikation unterstützten den Messeauftritt des Global Players im Bereich der Sanitärbranche mit Promotion-Marketing und gezielten Kommunikationsinhalten. Zunächst weckten aufmerksamkeitsstarke Flyer, die auf dem Gelände verteilt wurden, das Interesse an einem Besuch auf dem Hansgrohe Stand. Diese hatten die Form einer Brause und kommunizierten – begleitet durch eine professionelle Ansprache der geschulten Promotionteams – die Botschaft „Tausche Flyer gegen Original hansgrohe Brause“ als Incentive.Am Messestand angelangt konnten die Besucher für den „#1 Shoot“ ein Foto mit ihrem Smartphone erstellen, das sie im nächsten Schritt – dem „#2 Share“ – auf Instagram, Twitter oder Facebook unter den Hashtags „#hansgroheISH“ oder „#FormFollowsPerfection“ teilten. Abschließend konnten sie sich in Step „#3 Print“ ihr persönliches Foto auf dem Messestand von Hansgrohe ausdrucken lassen. Das Ziel: den Messestand und die Produktneuheiten in die sozialen Netze bringen.Das Promotion-Konzept von macevent hat sich für die Hansgrohe Group und ihre Marken „AXOR“ und „hansgrohe“ als voller Erfolg erwiesen. Mit der Social-Media-Kampagne unter den Hashtags „#hansgroheISH“ und „#FormFollowsPerfection“ erzielte die Agentur für Live-Kommunikation über 100.000 Impressionen und generierte mehrere tausend Likes. Für die Prints wurden über 200 Meter Fotopapier verbraucht.Den Auftrag für das Promotion-Projekt hatte macevent direkt im Anschluss an die erfolgreiche Messestandaktivierung für Hansgrohe auf der diesjährigen LivingKitchen in Köln bekommen.



Bildinformation: Messestandaktivierung für Hansgrohe (Foto: macevent, frei zur Veröffentlichung)