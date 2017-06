auvisio 3-fach-HDMI-Switch für 4K-UHD-TVs, HDMI 2.0

Zwei zusätzliche HDMI-Anschlüsse für den UHD-TV: Jetzt lassen sich bis zu 3 Wiedergabegeräteam Fernseher anschließen, auch wenn dieser nur einen einzelnen HDMI-Anschluss hat.Schaltet um: Der <a href="www.pearl.de/nc-1255-hdmi-switches-hdmi-umschalter-funk-hdmi-splitter-tv-hdmi-verteiler-tv-funkuebertragung.shtml">Switch</a> von <a href="www.pearl.de/ar-2-2.shtml">auvisio</a> aktiviert automatisch die Verbindung zu dem Gerät, das manzuletzt eingeschaltet hat. Schalten man beispielsweise den Satelliten-Receiver aus und den Bluray-Player ein, aktiviert der HDMI-Verteiler den Eingang mit dem angeschlossenen Player.Zukunftssicher hochauflösend in Bild und Ton: Video-Übertragungen genießt man bis 4K UHD - mit3840 x 2160 Pixel bei bis zu 60 Bildern pro Sekunde! Ob Dolby Digital, DTS oder TrueHD: JedesAudiosignal wird kristallklar durchgeschleift!- Digitaler Switch mit 3 HDMI-Eingängen und 1 HDMI-Ausgang- Umschalt-Automatik zum jeweils zuletzt aktivierten Gerät- Taste für manuelles Umschalten- Kontroll-LEDs für aktive HDMI-Quelle- Vergoldete Kontakte für verlustfreies Übertragen- HDMI 2.0: unterstützt Auflösungen bis 3840 x 2160 Pixel (4K / UHD) mit bis zu 60 Bildern/Sek. sowie 3D-Full-HD-Videos (1080p mit bis zu 48 Bildern/Sek.)- Unterstützte Audioformate: 8-Kanal PCM, Dolby Digital Plus, DTS, DVD-Audio, SACD,TrueHD und dts-HD- Stromversorgung: per Micro-USB (Kabellänge: 75 cm, USB-Netzteil bitte dazu bestellen)- Maße Switch: 83 x 17 x 77 mm, Länge Anschlusskabel: 50 cm- Gewicht: 90 g- HDMI-Switch inklusive Micro-USB-Stromkabel und deutscher AnleitungPreis: 19,90 EUR statt empfohlenem Herstellerpreis von 39,90 EURBestell-Nr. PX-8972-625 Produktlink: <a href="www.pearl.de/a-PX8972-1255.shtml">www.pearl.de/a-PX8972-1255.shtml</a>

