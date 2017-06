Ballonmeeting Wilhelmshaven vom 15. bis 18. Juni

(fair-NEWS)

Dortmund, 14. Juni 2017. Von Donnerstag, 15. Juni, bis Sonntag, 18. Juni, findet das Ballonmeeting Wilhelmshaven 2017 statt. Bereits 2015 zog das Event über 4.000 große und kleine Besucher zum Gelände des Banter See Parks. PROGAS, einer der führenden Flüssiggasversorger in Deutschland, unterstützt den Veranstalter bei der Logistik der Ballongasflaschen-Befüllung, mit Werbung für die Veranstaltung und Plakaten für die Startnummern der Ballone.Vor Ort sorgt PROGAS-Vertriebspartner "Karl Unckenbolt" für das nötige Flüssiggas, dem idealem Treibstoff für die Ballonfahrt. Der Fachmarkt für Gartenbedarf, Brennstoffe, Propan- und Autogas gehört zu den Wilhelmshavener Traditionsunternehmen. Seit über 90 Jahren besteht Karl Unckenbolt an der Straße "Am Handelshafen". Das historische Gebäude, ein ehemaliges Kartoffellagerhaus der Kriegsmarine von 1906, wurde 2015 umgebaut und um 300 Quadratmeter vergrößert. An einer PROGAS-Tankstation können Kunden dort Autogas tanken, an der hauseigenen PROGAS-Füllstelle werden die Propangasflaschen befüllt.Veranstaltung bietet buntes RahmenprogrammBeim Ballonmeeting "dreht" sich natürlich alles um Heißluftballone. Besucher, die sich online unter ballonmeeting.com einen Platz gesichert haben, können eine Ballonfahrt unternehmen - sofern das Wetter mitspielt. Für alle, die mit den Beinen auf dem Boden bleiben, gibt es ebenfalls viel zu sehen und erleben: zum Beispiel eine begehbare Ballonhülle, ein Ballonkorb mit Info- und Fotomöglichkeiten für interessierte Mitfahrer und ein food-market mit diversen internationalen Köstlichkeiten. Hinzu kommen eine Präsentation von Flugmodellen und Multikoptern sowie Landungen von Fallschirmspringern. "Die Starts der Ballone, die Nightglows am Freitag und Samstag jeweils am Abend sowie die Live-Auftritte der Bands Soulfood und Julisturm stellen sicher, dass auch wirklich jedem Besucher etwas geboten wird", sagt PROGAS-Marketingleiter Christian Osthof.



Bildinformation: Veranstalter Uwe Matzke (v.l.n.r.), PROGAS-Verkaufsleiter Stefan Rasenberger und Beate Susann Reese. (Bildquelle: Marcus Jurk)