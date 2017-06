Umfrage-Ergebnis zum Thema Frauen auf Geschäftsreisen

(fair-NEWS)

Das unabhängige Qualitätssiegel Certified, der Verband Deutsches Reisemanagement e.V. (VDR) und der Bundesverband Sekretariat und Büromanagement e.V. (BSB) haben in einer gemeinsamen Online-Umfrage untersucht, wie Frauen reisen. An der Umfrage haben 454 Frauen aus renommierten Firmen der deutschen Unternehmenslandschaft teilgenommen.Enormes UmsatzvolumenDie Umfrage hat ergeben, dass 38,13 Prozent der Geschäftsreisen in Deutschland von Frauen unternommen werden mit einem jährlichen Volumen von rund 3,06 Millionen Übernachtungen. Das entspricht einem nationalen Beherbergungsumsatz von 61,3 Millionen Euro allein durch die Umfrageteilnehmerinnen. Basierend auf den Zahlen der VDR Geschäftsreiseanalyse 2016 beträgt somit das frauenspezifische Umsatzvolumen 1,5 Milliarden Euro.Sicher, hell, sauberIn punkto der Ansprüche an einen Hotelaufenthalt hat die Umfrage ergeben, dass die Kriterien Sicherheit, Beleuchtung und Hygiene einen hohen Stellenwert bei weilblichen Geschäftsreisenden haben. So erwartet die emanzipierte Geschäftsreisende ein angemessenes Sicherheitskonzept im Hotel, einen Begleitservice zum Zimmer lehnen zwei Drittel der Befragten jedoch ab.Gute Beleuchtung im Hotelzimmer ist für 81,1 Prozent der Umfrageteilnehmerinnen ein wichtiges Kriterium und einen separaten Arbeitsplatz erwarten 63,4 Prozent. Regelmäßige Matratzenreinigung spielt bei knapp 80 Prozent der Befragten eine wichtige Rolle. Für fast 90 Prozent ist die regelmäßige Reinigung von Kissen, Decken und Bezügen selbstverständlich. Neben der Sauberkeit im Bad sollte auch der Bodenbelag hygienisch sein: Zwei Drittel der befragten Frauen wünschen sich einen glatten Boden.Die Rückmeldung zu den Aspekten Beleuchtung, Hygiene und Arbeitsplatz zeigt, dass sich Frauen auf Geschäftsreisen in diesen Punkten kaum von ihren männlichen Kollegen unterscheiden. Dieses Ergebnis bestätigt, dass die strengen Kriterien des Qualitätssiegels Certified Business Hotel sowohl für die männliche als auch für die weibliche Klientel von Geschäftsreisehotels zutreffen.Verwöhnfaktor als ChancePunkten können Hotels bei weiblichen Geschäftsreisenden mit dem Verwöhnfaktor. Nach einem anstrengenden Arbeitstag auf Reisen möchten es sich Frauen in einer angenehmen Zimmer-Atmosphäre gemütlich und bequem machen. Fast die Hälfte der Umfrageteilnehmerinnen hätte gerne einen bequemen Sessel auf dem Zimmer. 31 Prozent wünschen sich dazu eine Kuscheldecke. Frisches Obst ist für 62 Prozent der Befragten wichtig. Magazine, Blumen und Smoothies tragen ebenfalls zum Verwöhnfaktor der Geschäftsreisenden bei. Warenproben zum Ausprobieren und Mitnehmen sind bei 57 Prozent der Befragten beliebt. Room-Service spielt nur für 6,3 Prozent der weiblichen Geschäftsreisenden eine Rolle. Dagegen nutzen Frauen eine Geschäftsreise gerne, um die Umgebung zu erkunden: Rund 60 Prozent der Umfrageteilnehmerinnen sind für Shopping-Tipps und rund 70 Prozent für Kultur-Empfehlungen dankbar.Für die Hotelleistung an sich erwarten weibliche Geschäftsreisende keine überhöhten Konditionen. Gleichzeitig gönnen sie sich auf Reisen gerne etwas und sind bereit, für Zusatzleistungen zu zahlen."Die Botschaft an die Business-Hotels ist es, die Angebotslücke zu schließen und die Wünsche der weiblichen Zielgruppe zu erfüllen. So haben Frauen auf Geschäftsreisen etwa spezielle Bedürfnisse in punkto Sicherheit, da sie anderen Gefahrenpotenzialen ausgesetzt sind. Die geschlechterspezifischen Unterschiede stellen besondere Anforderungen an das Travel Management und auch an die Hotellerie", sagt Inge Pirner, VDR Präsidiumsmitglied und Leiterin des VDR Hotelausschusses. BSB Vorstandsmitglied Sabine Hirwatis ergänzt: "Im Verwöhnfaktor für weibliche Geschäftsreisende liegt ein großes Potenzial für Hotels, ohne dabei groß investieren zu müssen".Die vollständigen Umfrage-Ergebnisse können per E-Mail unter umfrage@certified.de angefordert werden. Weitere Informationen zum Qualitätssiegel sind unter www.certified.de abrufbar.+++



Bildinformation: (Bildquelle: Certified GmbH & Co. KG)