Infrarotheizung – Strom als zukunftssichere Energie

Infrarote Heizung in Deutschland hergestelltVitramo stellt Infrarotheizungen in Deutschland her. Das Unternehmen mit Sitz in Tauberbischofsheim in Baden-Württemberg unterstützt Interessenten bei der Planung eines geeigneten Heizsystems und passt dieses an die Begebenheiten des Gebäudes an. Neben Infrarotheizungen hat das Unternehmen auch Infrarotkabinen, Thermostate sowie Hell- & Dunkelstrahler im Angebot.Infrarotheizung als umweltfreundliche AlternativeEine Infrarotheizung wird mit elektrischem Strom betrieben und ist dadurch umweltfreundlicher als herkömmliche Heizungen. Entgegen der weitläufigen Meinung, dass Heizen mit elektrischem Strom teurer ist als mit Öl oder Gas, sorgt die Kombination aus Infrarotheizung und PV-Anlage bei Niedrigenergiehäusern für geringere Jahresgesamtkosten. Indem die PV-Anlage selber Strom für die Eigennutzung erzeugt und die Infrarotheizung ganz gezielt heizt, können Nutzer auf Dauer Energie und Kosten sparen sowie nebenbei der Umwelt etwas Gutes tun.Eine Infrarotheizung besitzt viele VorteileEine Infrarotheizung lohnt sich aus vielen Gründen. Einer der vielen Vorteile ist der behagliche Wohnkomfort. Bei Infrarotheizungen kommt es im Gegensatz zu herkömmlichen Heizkörpern nicht zu unterschiedlichen Temperaturniveaus der Luft. Bei den herkömmlichen Heizkörpern ist der Großteil der Fläche nicht dem Raum zugewandt, daher verliert eine solche Heizung bis zu 85% der Wärme an die Raumluft. Dies sorgt für die unterschiedlichen Temperaturniveaus, welche bei den Bewohnern als ungemütlich empfunden werden. Infrarotheizungen hingegen erhitzen nicht die Raumluft. Sie sind den Objekten im Raum zugewandt und erwärmen diese. So entsteht keine Strömung in der Raumluft, keine trockene Heizungsluft und die Bewohner fühlen sich wohl. Neben diesem behaglichen Wohnkomfort können Nutzer von Infrarotheizungen auch von einer erstklassigen Energieeffizienz profitieren.Weitere Informationen erhalten Sie auf: www.infrarotheizung-vitramo.de/