Create your style - mit der neuen Legacy Lederhecktasche

Diese ergänzt die Leder Aktentasche in ihrem College-Style - welche Anfang des Jahres auf den Markt kam und nicht nur zur Befestigung am Motorrad durch einen C-Bow Halter sondern auch als Freizeittasche ohne Befestigungsmöglichkeit erhältlich ist. Die neue Tasche ist in braun oder schwarz erhältlich und besteht aus 3 mm starken Pferdeleder, sowie stabiler und formfester Innenverkleidung. Mit zwei umlaufenden Befestigungsriemen hat sie die ideale Passform für Rohrgepäckbrücken, wie sie von Hepco&Becker zum Beispiel für die neuen BMW R nineT Modelle angeboten wird. Somit kann die Hecktasche einfach und sicher befestigt werden. Die universelle und praktische Tasche lässt sich auch an Sissybars und Soloracks befestigen.Sie hat das für die Serie typische Legacy Logo als Prägung. Mit den Maßen 25x21x13cm und einem Volumen von 4 Litern ist sie besonders praktisch für das kleine Gepäck oder auch zur Aufbewahrung von Werkzeug oder anderen Gepäckstücken. Die maximal empfohlene Geschwindigkeit mit der Tasche beträgt 130 km/h laut Hersteller.Mit der idealen Passform für die folgenden speziellen Rohrgepäckbrücken:654669 BMW R nineT ab 20146546504 BMW R nineT Pure ab 20176546505 BMW R nineT Racer ab 20176546502 BMW R nineT Scrambler ab 20166546506 BMW R nineT Urban G/S ab 20176547542 TRIUMPH Thruxton 1200 / R ab 2016Der Stückpreis der neuen Legacy Rear Bag Leather wird 199,50 € betragen. Lieferbar ist sie voraussichtlich ab KW 28.



Bildinformation: Legacy Lederhecktasche - Rear Bag Leather - mit BMW R nineT Scrambler