Nachfolger kann kein Klon sein

Autor: DR. ALEXANDER BOLZ, Partner SELECTEAM Deutschland GmbHDie Nachfolgelösungen im deutschen Mittelstand kranken nicht immer an mangelnden Lösungsoptionen. Allzu oft lassen die Unternehmer nicht los, glauben an ihre Unersetzbarkeit und schrauben die Anforderungskriterien an ihren Nachfolger unrealistisch hochStrategie und Personal sind untrennbar miteinander verbunden. Die Unternehmer, die erfolgreich und mit langem Atem ihr Lebenswerk aufgebaut haben, dürfen dabei aber nicht nur an die strategische Weiterentwicklung der Geschäfte und die hierzu notwendigen Personalausstattungen denken. Es geht ab einem bestimmten Zeitpunkt gleichfalls um die Frage: "Welche Strategie verfolge ich hinsichtlich meiner eigenen Person?"Potential in Deutschland - oder Wertvernichtung?Rund 27.000 Familienunternehmen stehen jedes Jahr in Deutschland vor einem Generationenwechsel (Institut für Mittelstandsforschung (IfM)). Nur in 50 Prozent der Fälle wird ein Nachfolger innerhalb der Familie gefunden. Häufig sind familieninterne Lösungen nicht vorhanden, die betreffenden Personen haben kein Interesse oder sind schlichtweg nicht in der Lage, eine derartig verantwortungsvolle Aufgabe erfolgreich auszufüllen. Dies bedeutet, dass die andere Hälfte der Unternehmer eine externe Lösung finden muss. Wird dies nicht rechtzeitig und konsequent eingeleitet, ist die Gefahr einer krankenden Unternehmensentwicklung oder sogar einer Einstellung der Geschäfte hoch.Die Suche des NachfolgersAls Alternative zu einem klassischen M&A-Prozess erfolgt die Suche des Nachfolgers immer häufiger im Sinne einer Personalrekrutierung. "Der Neue" wird über zuvor definierte Kriterien rekrutiert und in der Regel eine gewisse Zeit parallel zum (Alt-)Gesellschafter im Unternehmen arbeiten. Die Qualifikation und der "Nasenfaktor" können somit in Ruhe geprüft werden. Erst anschließend kann in einer 1:1-Beziehung mit Earn-out-Regelungen oder auch unter Einbeziehung von Investoren die Transaktionsstruktur festgelegt werden.Was sich leicht definieren lässt, ist schwer zu findenDas Anforderungsprofil des Nachfolgers wird anfangs nur allzu oft als "eierlegende Wollmilchsau" definiert. Bislang sind uns Dienstleistern jedoch die Hände gebunden, eine nahezu identische Kopie des Unternehmensgründers und -inhabers im Sinne eines Klons zu liefern. Wir spiegeln den Markt und liefern das Optimum im Rahmen gegebener Rahmenbedingungen. Gerne vernachlässigen die (Alt-) Gesellschafter jedoch auch ihre aktuelle unternehmerische Positionierung oder verdrängen, dass für eine weiterführende, strategische Ausrichtung ihres Unternehmens ebenso harte Arbeit erforderlich ist.Niemand ist unersetzbar, auch die Unternehmerpersönlichkeit nichtWir alle werden unseren angestammten Platz irgendwann verlassen und sind tatsächlich ersetzbar. Mit einer rechtzeitigen und guten Vorbereitung hat der Unternehmer jedoch eine sehr gute Chance, dass sein Lebenswerk auch zukünftig erfolgreich fortgeführt wird. Die Grundvoraussetzung besteht jedoch im Loslassen. Einer ernsthaften gedanklichen Auseinandersetzung mit dem Thema folgt die Definition von Anforderungen, die an den Nachfolger gestellt werden. Oftmals wird erst nach mehreren Jahren der eigentliche Suchprozess gestartet, was aber nicht bedeutet, dass die emotionale Verarbeitung des Themas bereits abgeschlossen ist.Tagesgeschäft, Emotionalität und Angst"Was passiert mit meinem Unternehmen, wenn ich nicht mehr selbst entscheiden kann?" Fragen wie diese, aber auch das Tagesgeschäft er- schweren die laufende Rekrutierung eines Nachfolgers regelmäßig. Emotionen kommen ins Spiel, Grundsatzfragen stellen sich erneut, und keiner der vorgestellten Kandidaten erfüllt plötzlich mehr die zuvor definierten Kriterien. Die Handhabung der Emotionalität und der Realismus, dass auch andere Menschen, tatsächlich auch der eigene Nachfolger, dazulernen können, sind die wichtigsten Faktoren bei der personalbasierten Nachfolgelösung. Auch der Altgesellschafter hat sein Leben lang dazugelernt und kam nicht als versierter Unternehmer auf die Welt. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, die Potenziale im Menschen zu erkennen und nicht den Status quo einzufrieren.



Bildinformation: Dr. Alexander Bolz, Partner SELECTEAM Deutschland GmbH