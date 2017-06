Angesagte Blumenmuster im Shop: Elegant, farbenfroh, feminin

(fair-NEWS)

Mit einigen überaus trendorientierten modischen Teilen wartet der Online-Shop von Susanne Scharl für die Sommersaison auf und bewirbt deren Verkauf über die firmeneigene Website. Beim Thema "Flower-Prints" bzw. "Blumenmuster" denken die meisten Frauen sicherlich zuallererst an Klassiker wie geblümte Blusen. Doch nicht nur geblümte Blusen ( www.susanne-scharl.de/Wickelbluse-mit-Blumenmuster-Langarm-angenaehter-Guertel ) hat der Online-Shop zu bieten, sondern auch Röcke, Kleider und Cardigans mit dem derzeit angesagtesten Muster. Bunte Farben, aufregende Schnitte und originelle Details sind allen Kleidungsstücken mit Blumenmuster im Online-Shop gemein. Die geblümten Textilien des Münchner Shops tragen die einzigartige Handschrift des Sortiments und fügen sich dadurch nahtlos in das bestehende Sortiment aus dem Bereich der Damenoberbekleidung ein. Die Einzelstücke und Kleinserien mit Blumenmuster stehen in der Standardgröße S (36/38) zur Verfügung, sind über den Online-Shop erhältlich und liegen preislich in einem höheren Bereich, weil alle Textilien in Deutschland hergestellt werden. Wem eine oder mehrere der Trend-Teile mit Flower-Print gefällt, empfiehlt die Online-Shop-Besitzerin einen raschen Einkauf, da gerade die Unikate häufig schnell vergriffen sein können.Sowohl bunte Cardigans mit romantischen Blüten sind hier zu finden als auch lilafarbene Kleider mit orangen Blumen ( www.susanne-scharl.de/Sommerkleid-Lila-Orange-Blumen-Ruesche-Baendchen ) oder romantische Röcke mit Rosenblüten. "Wer modisch interessiert ist, gerne auffällt und keine Angst vor Farben hat, für den ist bestimmt das neue Lieblingsteil mit Flower-Print dabei", sagt die Shop-Betreiberin. Außerdem gibt sie auf ihrer Website wertvolle Stylingtipps für Blumenmuster: "Mit schlichten Partnern wie Schwarz oder Weiß kombiniert ist keine Dame overdressed, sondern überlässt ihrem neuen Lieblingstextil mit Blumenmuster einfach die Hauptrolle." Schlichte Allrounder wie weiße Blusen passen zum Beispiel hervorragend zu den geblümten Röcken, aber auch Jeanshosen können super zu den geblümten Cardigans ( www.susanne-scharl.de/Gebluemter-Cardigan-Bunt-Langarm-mit-weisser-Spitze-und-Baendchen ) oder Blusen aussehen. Jedes der geblümten Teile ist in jedem Fall mit viel Leidenschaft, Geschick und Detailarbeit entstanden und spiegelt den schicken, außergewöhnlichen Charakter des Shop-Sortiments wider. Im Online-Shop kann die Kundin ihr geblümtes Textil "Made in Germany" per Vorkasse, PayPal, Lastschrift oder Kreditkarte bezahlen.



Bildinformation: Copyright: Susanne Scharl