Irena belegt Kapazitätswachstum erneuerbarer Energien – Grüne Werte empfiehlt Zukunftsinvestment

(fair-NEWS)

Die Internationale Agentur für Erneuerbare Energien (Irena) zeigt in kürzlich veröffentlichten Zahlen schwarz auf weiß, wie rasant die Branche wächst. Davon profitieren auch ökologisch fokussierte Anleger, wie die Grüne Werte GmbH bestätigt.Ein Plus von 8,7 Prozent im Vergleich zu 2015: Das ist der Anstieg, den die Agentur im Volumen erneuerbarer Energien 2016 verzeichnete. Dies entspricht einer Gesamtmenge von 2000 Gigawatt und damit ganze 160 Gigawatt mehr als im Jahr davor. Mit 71 Gigawatt Plus liegen Photovoltaikanlagen klar vorne, gefolgt von Windkraftanlagen mit 51 Gigawatt mehr und Wasserkraftanlagen mit 35 Gigawatt Zunahme. Dass die Nachfrage und damit auch die Produktion steigt, ist eine Entwicklung, die von der Grüne Werte Energie GmbH befürwortet wird. Das Unternehmen ermöglicht ökologische und rentierliche Investments für Privatanleger in eigens errichtete und betreute Energieanlagen.Die Notwendigkeit des Gegensteuerns, um dem Klimawandel die Stirn zu bieten, scheint nach und nach in den Köpfen der meisten Verbraucher angekommen zu sein. So entscheiden sich immer mehr Menschen für regenerative Energien, um ihre Heizung zu betreiben und Strom zu beziehen. Nicht nur in Hinblick auf die Umwelt, sondern auch auf die eigenen Kunden sieht Grüne Werte diese Tatsache als überaus positiv an. Denn je mehr der Bedarf und damit auch die Produktionsmenge steigt, desto größer sind die Renditechancen für Anleger, die in ein nachhaltiges Projekt investiert haben.Grüne Werte ist an der Errichtung und Betreuung mehrerer Energieanlagen beteiligt. Dazu zählen Holzpelletwerke, Kraft-Wärme-Anlagen sowie Biogas-Anlagen an mehreren Standorten in Europa. Ebenso betreut das Unternehmen zuliefernde Gewerke. Die erzeugte Energie wird ausschließlich im Umkreis der jeweiligen Region, in der die Anlage steht, eingespeist. So werden eine möglichst hohe Energieeffizienz und geringe Verluste garantiert.Mit dem wachsenden Markt wachsen auch die Potenziale für Anleger, die sich für ein solches ökologisches Investment entscheiden. Grüne Werte rät dazu, sich rechtzeitig über Investmentmöglichkeiten zu erkundigen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten, um von dem derzeitigen Boom bestmöglich zu profitieren. Es ist damit zu rechnen, dass die Zahlen weiter ansteigen und der Ansturm auf rentierliche, grüne Anlagemodelle sich zunehmend verstärkt, wodurch sich gegebenenfalls weniger exklusive Chancen ergeben.Weitere Informationen zu grünen Geldanlagen gibt es unter: www.gruenewerte.de