E&M startet KWK-Newsletter - für KWK-Experten der BHKW-Branche

(fair-NEWS)

Der Fachverlag Energie & Management erweitert mit dem neuen <a href="https://www.energie-und-management.de/e-und-m-kwk/">Newsletter "E&M kwk</a>" sein Angebot für Entscheider aus dem Bereich der dezentralen Energieversorgung. Geboten werden Nachrichten, Hintergrundberichte und Interviews mit Schwerpunkt Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), Contracting und Wärmeversorgung. "Die Energiewende mit ihren Änderungen betrifft auch in zunehmendem Maße die Hersteller und Betreiber von dezentralen Erzeugungsanlagen. Dem wollen wir mit unserem neuen Newsletter E&M kWk Rechnung tragen", sagt E&M-Herausgeber und Verleger Helmut Sender.E&M kWk berichtet über Innovation aus dem Kraft-Wärme-Kopplungs-Sektor, neue Blockheizkraftwerke in Unternehmen aber auch über aktuelle politische Entscheidungen und Gesetzgebungsverfahren. Contracting und Effizienz runden die Themenpalette ab. Der Newsletter erscheint alle 14 Tage und enthält rund 15 Beträge, abgerundet wird das Infoangebot mit zahlreichen aussagekräftigen Charts."E&M ist der führende Fachverlag im Bereich KWK und dezentrale Versorgung", sagt E&M-Chefredakteur Stefan Sagmeister. "Mit dem neuen Online-Newsletter wollen wir diese Zielgruppe noch gezielter kompetent und schnell informieren." Ein spezieller KWK-Index und Charts zu Strom- und Gaspreisen so wie der Einspeisung von Biomasse, Wind und Solar reichern das Textangebot an.Die zehn fest angestellten Redakteure und ein Netz aus Korrespondenten in ganz Deutschland sind laufend auf der Suche nach spannenden Themen aus dem Bereich dezentrale Energieversorgung. Die KWK spielt dabei eine herausragende Rolle. Mit dem neuen Newsletter E&M kWk will der Fachverlag alle Beteiligten aus der Branche ansprechen. Ob Hersteller, Betreiber, Contractoren, Politiker aus Kommunen, Land und Bund - der E&M-Fachverlag will mit E&M kWk für diese Zielgruppe seinen Ruf als führende Informationsplattfom stärken und ausbauen.Die Energie & Management Verlagsgesellschaft mit Sitz im bayerischen Herrsching am Ammersee ist ein verlegerisch unabhängiger, inhabergeführter Informations- und Serviceanbieter für die Energiewirtschaft. Der Fachverlag wurde 1994 von Helmut Sendner gegründet und bietet ein breites Spektrum an Publikationen und Online-Informationsdiensten mit aktuellen Themen und Daten, die das Meinungsspektrum der Energiewirtschaft und -politik widerspiegeln.Testen Sie jetzt den <a href="https://www.energie-und-management.de/e-und-m-kwk/">KWK-Newsletter</a> völlig unverbindlich 4 Wochen lang kostenfreihttps://www.energie-und-management.de/e-und-m-kwk/



Bildinformation: E&M startet KWK-Newsletter für die BHKW-Branche