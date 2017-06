QiOVA präsentiert seine neue Produktreihe von Multipoint-Laserköpfen VULQ1TM

(fair-NEWS)

Nun ist es offiziell: QiOVA präsentiert sein Vorzeigeprodukt VULQ1 TM in Form von fünf verschiedenen Multipoint-Laserkopf-Modellen. Der innovative, durch mehrere internationale Patente geschützte Laserkopf ermöglicht die Umwandlung eines Laserstrahls in eine räumlich und dynamisch gesteuerte Mehrpunkt-Markierung.Es ist eine neue Serie, die von einem breiteren Sortiment von Lasertechnologien verwendbar ist. QiOVA setzt insbesondere deshalb auf dieses breitere Angebot, um den Kundenwünschen aus der Pharmaindustrie, der Luft- und Raumfahrt wie auch aus dem Landwirtschafts- und Ernährungssektor zu entsprechen. Im Bereich der Markierverfahren und der Mikrobearbeitung per Lasertechnologie gibt es eine hohe Nachfrage besonders im Hinblick auf eine Beschleunigung und Optimierung der Fertigungsverfahren einerseits und eine Senkung der Produktionskosten andererseits. Insofern sind Mehrfachstrahltechnologien eine Option zu herkömmlichen Laserstrahl-Steuerungstechnologien. Sie waren jedoch bislang wegen ihrer Festlegung auf bestimmte Wellenlängen und ihrer Neigung zur Instabilität bei bestimmten Leistungen wenig flexibel.Neue Anwendungsmöglichkeiten…Ganz im Gegensatz zur jetzt vorgestellten neuen VULQ1 TM -Serie. Durch die gesamte Produktreihe hinweg entfaltet das neue Produkt seine Mehrpunkt-Funktionalität mit gepulsten Lasern verschiedener Wellenlängen und höherer Energie und bereitet damit den Weg für neue Anwendungsmöglichkeiten: Rückverfolgbarkeit, parallele Bearbeitung, Laserstrahlformung oder Mehrpunkt-Markierung im Inneren von transparenten Materialien.… insbesondere im Medizinbereich…Ursprünglich für Infrarot-Pulslaser zum Aufbringen von 2D-Mikrocode-Markierungen auf Edelmetallen zum Zweck der Rückverfolgbarkeit und der Bekämpfung von Fälschungen konzipiert, ist die Produktreihe VULQ1 TM nun über gepulste Laser mit 532 nm, vorwiegend für die Bearbeitung von polymeren Stoffen für den Medizinbereich, auch auf andere Wellenlängen erweitert worden. Zwei neue Laserköpfe ergänzen die Serie: ein Dualband-Kopf (arbeitet bei 1064 nm und 532 nm) und ein Breitband-Kopf, der den gesamten sichtbaren Wellenlängenbereich von 450 nm bis 1100 nm abdeckt.…und bei der Bearbeitung von GlasZuletzt wurde die Produktreihe durch einen neuen VULQ1 TM -Laserkopf erweitert, der für eine Bearbeitung mit UV-Strahlen (Bearbeitung transparenter Materialien wie beispielsweise Glas) ausgelegt ist.Eine Technologie für kraftvolle LaserUm mit Laserstrahlen noch höherer Leistung arbeiten zu können, die mehr als 100 Watt liefern können, sieht QiOVA vor, die Laserköpfe mit integrierten Kühlsystemen auszustatten. Je nach seinen Anforderungen und Anwendungen kann sich der Kunde nunmehr für das Produkt entscheiden, das am besten auf seine konkrete Problematik der Wechselwirkung Laser/Werkstoff zugeschnitten ist, und dabei von den neuen Möglichkeiten profitieren, die das Markierverfahren oder die Mikrobearbeitung mittels Mehrpunkt-Lasertechnologie bieten.Sieben Jahre Entwicklungsarbeit„Wir freuen uns sehr, unsere Innovation in eine umfassende Produktpalette einzureihen, die optimal auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt ist. Wir arbeiten inzwischen seit mehr als sieben Jahren am Konzept des Multipoint-Lasers VULQ1 TM, der im Bereich der Laserstrahlsteuerung eine bahnbrechende Neuerung darstellt. Die Neuheit besteht darin, dass wir die gleichzeitige Nutzung und Steuerung von Dutzenden bis Hunderten von Laserpunkten bei einem einzigen Laserpuls ermöglicht haben. Obwohl es ursprünglich für schnelle Datamatrix-Markierungen in Fertigungslinien mit hohem Durchsatz gedacht war, bekamen wir immer mehr Anfragen, die darauf hinausliefen, dieses Mehrpunktkonzept auch auf neue Marktsegmente und neue Anwendungsbereiche wie beispielsweise die parallele Verarbeitung auszuweiten. Durch die Entwicklung dieser Produktreihe ist uns das gelungen“, erläutert Benjamin DUSSER, CEO von QiOVA.



Bildinformation: Nach sieben Jahren Entwicklungsarbeit stellt QiOVA nun erstmalig seine Produktreihe von Multipoint-Laserköpfen auf der diesjährigen Laser World of Photonics vor (Bildquelle: QiOVA).