Lüftungssteuerung für mehr Energieeffizienz und Komfort

Kontrollierte Wohnraumlüftungen sind nicht nur wirtschaftlich und energiesparend, sie wirken sich auch positiv auf die Lebensqualität der Bewohner aus. Dies gilt insbesondere für Allergiker und geruchssensible Menschen, die auf bestimmte Chemikalien reagieren. Durch den Einsatz der Gleichstromventilatoren in den Geräten wird die verbrauchte und mit Schadstoffen belastete Luft abgesaugt und durch frische Außenluft ersetzt. Über den Einbau spezieller Feinfilter kann zudem der Anteil der Pollen in der Wohnungsluft auf ein Minimum reduziert werden.Der Haustechnik-Shop selfio.de, ein Spezialist für Lüftungsgeräte zum Selbsteinbau, hat jetzt sein Angebot an Steuerungseinheiten zur effektiven Nachrüstung von dezentralen Lüftungsgeräten erweitert. Mit Hilfe von Sensorplatinen kann die relative Luftfeuchte sowie der CO2- beziehungsweise der VOC-Gehalt (flüchtige organische Verbindungen) in der Abluft gemessen werden.Die Sensoren steuern dabei automatisch und bedarfsgerecht den Luftaustausch. Dies erhöht nicht nur den Bedienkomfort und sorgt für ein gleichbleibend angenehmes Raumklima, sondern verbessert auch die Energieeffizienz, da die Regelung somit einem örtlichen Bedarf folgt und nicht mehr nur der manuellen Einstellung durch den Besitzer. Die nachträgliche Montage der Sensorplatine erfolgt dabei mit nur wenigen Handgriffen.Mehr Informationen unter www.selfio.de/de/lueftung/dezentrale-lueftungsanlagen



Bildinformation: „Steuerungseinheiten erhöhen Bedienkomfort und Energieeffizienz dezentraler Lüftungsgeräte" (Bildquelle: ©Selfio GmbH)