Neu: Hochwertige Hundenahrung aus natürlichen Zutaten ohne künstliche Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffe

(fair-NEWS)

Nur neun natürliche Zutaten? Hört sich einfach an, aber es steckt viel dahinter! Das innovative Hundefutter BEYOND ist ab Ende Juli dieses Jahres erhältlich. Jede der drei Varietäten ("Reich an Huhn mit Vollkorngerste", "Reich an Lamm mit Vollkorngerste", "Reich an Lachs mit Hafer") enthält als Hauptzutat hochwertiges Protein von Huhn, Lamm oder Lachs. Ergänzt werden die leckeren Sorten um hochwertige Getreidearten, ausgewählte Gemüsesorten wie Süßkartoffeln, Spinat oder Erbsen sowie Vitamine und Mineralstoffe. Nur das und nichts weiter. Einfache Zutaten, die Sie kennen und denen Sie vertrauen. Einfach wissen was drin steckt!BEYOND enthält keinen zugesetzten Weizen, sondern eine Kombination aus Vollkorngerste, Hafer und Reis. Diese können Vierbeiner mit einer gleichmäßigeren Freisetzung von Energie besser als andere Kohlenhydrate versorgen. Lösliche und unlösliche Faserstoffe unterstützen zusätzlich eine gesunde Verdauung. Das enthaltene Protein verfügt über essenzielle Aminosäuren, die die schlanke Muskulatur des Vierbeiners erhalten und ein gesundes Immunsystem unterstützen. BEYOND verzichtet komplett auf die Zugabe von Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen. Auch aus diesem Grund ist BEYOND sehr bekömmlich und von Hunden leicht zu verdauen.Ausgewählte Zutaten - mit viel Liebe zum DetailDie Rezeptur aus nur neun Zutaten hört sich einfach an, aber es steckt viel dahinter! Um Hund und Herrchen glücklich zu machen, haben die PURINA Ernährungsexperten die hochwertigen Zutaten mit großer Sorgfalt und Liebe zum Detail zusammengestellt und sich dabei an den natürlichen Ernährungsbedürfnissen der Hunde orientiert. Darüber hinaus arbeitet BEYOND wie alle Marken aus dem Hause PURINA mit ausgewählten Lieferanten zusammen, die sich an strikte Standards halten. So sorgt BEYOND dafür, dass es nur hochwertige Zutaten tatsächlich auch ins Futter schaffen.BEYOND Simply 9 ist ab Ende Juli sowohl im Lebensmitteleinzelhandel als auch im Fachhandel in den drei Sorten Huhn, Lamm und Lachs in den Größen 1,4 kg und 3 kg zu einem Preis von 5,99 EUR bzw. 11,49 EUR erhältlich.



Bildinformation: Ab Ende Juli ist die hochwertige Hundenahrung BEYOND erhältlich. (Bildquelle: Nestlé Purina PetCare)