Wellness an der polnischen Ostsee: Wellnessangebote traumhaft günstig bei Polen-Wellnessurlaub.de

Wellnessurlaub in Polen:Wellnessurlaub gehört weiterhin zu den beliebtesten Reisen der Deutschen, bleibt allerdings Heimaturlaub. Das östliche Nachbarland Polen stellt insbesondere für preisbewusste deutsche Urlauber mit geringerem Einkommen eine attraktive Alternative zum Wellnessurlaub in Deutschland dar. Binnen weniger Jahre hat sich in Polen ein Markt für Spa und Wellness sehr dynamisch entwickelt. Vor allem an der polnischen Ostsee entstanden in den letzten Jahren zahlreiche Spa- und Wellnesshotels, die den europäischen Dienstleistungsstandard anbieten und für das Wohlbefinden ihrer Gäste sorgen. Zudem dank des tiefen Wechselkurses sind die Preise für Wellnessurlaub in Polen besonders attraktiv.Erstklassige Wellnessangebote traumhaft günstig bei Polen-Wellnessurlaub.de:Der Reise-Spezialist Polen-Wellnessurlaub.de für Wellnessreisen und Urlaub in Polen bietet deutschlandweit das umfangreichste Wellnessangebot an der polnischen Ostsee. Die Pauschalangebote und Wellness-Arrangements sind vielfältig, sodass für jeden Geschmack das Passende dabei ist. Besonders angesichts der zahlreichen Inklusivleistungen, die in den Angebotspreisen enthalten sind, ist der Urlaub berechenbar - es entstehen fast keine Extrakosten mehr.Eines von Wellnessangeboten im Überblick:• Arrangement: Vitalität und Wohlbefinden• Dauer: 4 Tage / 3 Nächte• Zeitraum: 04.09.2017 - 21.12.2017• Preise: Ab 137,- € pro Person (abhängig von Zimmerkategorie und Saisonzeit)• Unterkunft: 4-Sterne-Wellnesshotel Skal / polnische Ostsee• Inklusivleistungen:1. 3 Übernachtungen im Doppelzimmer oder Appartement2. Halbpension3. Nutzung von Saunen und Jacuzzi4. Bademantel für die Dauer des Aufenthalts5. Kostenloses WLAN6. Inkl. Wellnesspaket:6.1. 1 x Ayurveda-Vital-Massage (50 min)6.2. 1 x klassische Massage (50 min)6.3. 1 x Salzgrotte (45 min)Die Unterkunft: Das im Jahr 2016 eröffnete Vier-Sterne-Wellnesshotel (Landeskategorie) Skal ist der ideale Rückzugsort für Ruhesuchende, Wellnessbegeisterte und Naturliebhaber. Es befindet sich im beschaulichen Badeort Ustronie Morskie und liegt ruhig am Ortsrand in der Näher von einem Park und vielen Radwegen, etwa 150 m vom feinsandigen Strand entfernt. Das Hotel bietet 45 Doppelzimmer und 10 zweistöckige Appartements, zwei Restaurants und ein kleines aber feines Wellnessbereich an. Die Zimmer sind allesamt modern und elegant eingerichtet und mit allem Komfort ausgestattet. Warme Farben, große Fenster und stimmungsvolle Beleuchtung runden das Gesamtbild ab und verleihen diesen Zimmern eine natürliche Wohlfühlatmosphäre. Der Wellnessbereich und sein freundliches Personal sorgen für Entspannung und Wohlbefinden und die Restaurants mit abwechslungsreicher Küche für das leibliche Wohl der Hotelgäste.Weiterführender Link zu Wellnessangeboten und Buchung: www.polen-wellnessurlaub.de Polen-Wellnessurlaub.de - Reiseagentur für PolenD-12249 BerlinWeb: www.polen-wellnessurlaub.de



