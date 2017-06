(fair-NEWS)

14. Juni 2017, Mannheim – Die SWF Krantechnik GmbH, eines der weltweit führenden Unternehmen für Industriekrane und Hebezeuge, besetzt mit Simona Macikowski die Stelle des Marketing Communications Managers neu. In ihrem Verantwortungsbereich liegen die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, der Ausbau der Online-Unternehmenspräsenz, das Event Management sowie die Entwicklung und Umsetzung von Marketing- und Kommunikations-kampagnen. Ferner unterstützt sie fachbezogen die SWF-Niederlassungen in Asien. Macikowski folgt David Rennert nach, der diese Position 16 Jahre bekleidete.Die 47-jährige bringt 18 Jahre Berufserfahrung im Bereich Marketing und Kommunikation mit, die sie bei verschiedenen Unternehmen in der IT-Branche gesammelt hat. Vor ihrem Wechsel zu SWF war sie bei der fluid Operations AG, einem führenden Unternehmen im Bereich der semantischen Technologien, als Senior Marketing & Communications Manager verantwortlich für das Content Marketing, Content Management, Produkt Marketing, Partner Marketing, Online Marketing und das Event Management. Zu den weiteren Stationen ihrer bisherigen Laufbahn zählen die InterComponentWare AG, ein Unternehmen, das auf Technologien und Lösungen für den Gesundheitsmarkt spezialisiert ist, die Mindjet GmbH, Anbieter der MindManager Software und die Cognos GmbH, ein Unternehmen, das heute zu IBM gehört und Performance Management und Business Performance Management Lösungen anbietet.„Ich freue mich, dass wir mit Simona Macikowski eine erfahrene Marketingfachkraft gewonnen haben, die jahrzehntelange Erfahrung in der Kommunikation und Vermarktung erklärungsbedürftiger und komplexer Technologien, Produkte und Lösungen hat. Sie bringt neue Erfahrung mit in unser Team ein, die wir bei dem Ausbau unserer Ausrichtung bestmöglich nutzen werden“, erklärt Christian Heid, Geschäftsführer, SWF Krantechnik.



Bildinformation: SWF Krantechnik mit neuem Marketing Communications Manager