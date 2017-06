(fair-NEWS)

Dirty Works Extended @ 30works I und II23. Juni 2017, 19:00 UhrMidsummer-Session bei 30works: Im Rahmen der K 1 Galerienacht zeigen wirdie Top-Acts deutscher und internationaler Street Art.Sie kam, wurde gesehen - und siegte: Street Art hat sich am Markt etabliert. Und istsogar im musealen Kontext angekommen, wie Ausstellungen in hochrenommiertenInstitutionen wie der Tate Modern in London oder dem Pariser Palais de Tokyo belegen.Keine Selbstverständlichkeit für eine Kunstrichtung, die lange Zeit als niederrangig undunangemessen geschmäht wurde.Ähnlich wie ihre kulturevolutionäre Schwester im Geiste, die Punk-Bewegung, brachStreet Art mit den Statuten des vermeintlichen Etablishments, generierte sich aus demurbanen Umfeld heraus - und setzte damit den öffentlichen Raum, den Dreck der Straße,Beton, Holz und Spray-Can anstelle von Leinwand, Pinsel und Atelier. Noch dazu gab siesich rotzig, provokant und betont „anti“.Dass Street Art dennoch im einst verhassten Kunstmarkt Fuß fasste, war ihrerzunehmenden Virtuosität geschuldet, die jener der „klassischen“ bildenden Kunst bald innichts mehr nachstand. Die Motivsprache brillierte immer stärker, die Techniken undKontexte verfeinerten sich, eigene Stile mit unverwechselbaren Handschriften bildetensich heraus. Was Galeristen und Sammler auf den Plan rief, die den Bruch mitMaterialien, Techniken und Traditionen als erfrischend neu und subversiv goutierten –ganz so, wie frühere Generationen sich plötzlich für den abstrakten Expressionismus à laJackson Pollock begeisterten oder die späteren Pop Art Heroen um Allen Jones undWarhol für sich entdeckten. Womit Street Art in den 2000er Jahren endgültig zum „nexthot shit“ avancierte.Gérard Margaritis war einer der ersten Galeristen in der Region, der das Potenzial vonStreet und Urban Art erkannte. Und diesem Genre mit seiner Galerie 30works vonAnbeginn ein Denkmal setzte. Mit der Ausstellung „Dirty Works Extended“ führt er nunden Diskurs von Street Art fort – und zeigt, dass das Genre sich trotz - oder geradewegen? - seines Erfolgs treu bleibt. Noch immer frech und ein wenig dreckig, betontselbstbewusst und lässig, dabei aber handwerklich anspruchsvoll, inhaltlich relevant undunnachamlich poiniert. Das Line-up umfasst 18 Künstler, auf die hier nun kurz und inalphabetischer Reihenfolge eingegangen werden soll:Thomas Baumgärtel gehört zu den Pionieren der Street Art. Berühmt wurde er mitseiner Banane, die er vor Galerien und Museen auf der ganzen Welt sprühte. Betontpolitisch und gesellschaftskritisch, ist Baumgärtel eine der vielseitigsten zeitgenössischenKünstler Deutschlands. Er lebt und arbeitet in Köln.Cren spielt in seinen Werken mit Beschriftungen und Typografien, extrahiert sie ausihren Funktionen und Kontexten und fügt sie schließlich zu expressionistischen,kalligraphisch anmutenden Bildwelten zusammen. Er lebt und arbeitet in Berlin.Der Darmstädter Johannes Gonné transformiert Street Art zu Skulpturen undInstallationen, in denen er Objekte verfremdet und durch Neonfarben, Logos oderVerformungen (ent)ästhetisiert. Das gipfelt in einer völlig neuen Wahrnehmung – die sohumorvoll wie martialisch anmutet.Daniel Lisson überführt die Porträtkunst ins Dissoziative; seine stark grafischen, malverzerrten, mal gedoppelten Antlitze – flankiert von Multicolorflashs - oszillieren zwischenPicassoeskem Dekonstruktivismus und Mangamonster-Ästhethik. Lisson lebt und arbeitetin Köln.Das Markenzeichen von Le Loup ist die Gasmaske; mit welcher er seine höchst sorgsamausgearbeiteten und realistisch anmutenden Personenmotive schmückt. So entspinnt sichein provokanter Dialog um Ästhetik, Maskierung und die Toxität von Gesellschaft undKunst. Er lebt und arbeitet in Hamburg.Kinder und Helden seiner eigenen Kindheit gehören zu den bevorzugten Motiven desHamburger Stencil- und Paste up-Künstlers Marshal arts. Die kleidet er in malliebevolle, mal sehr ironische Kontexte und verdichtet damit komplexe Zusammenhängezu höchst pointierten Bildgeschichten.Mittenimwald ist bekennender Asien- und Japan-Fan. Was sich in grandiosen Stencilsniederschlägt, in denen er Geishas oder exotische Schönheiten in fast schon manischerAkribie inzeniert. Dabei stellt er ihnen sugesstive Claims zur Seite und eröffnet dabei einSpiel um Identität und kulturelle Codices. Seine Wahlheimat ist Hamburg, er arbeitetweltweit.Mister P’s Collagen, Stencils und Paste-ups fokussieren das Tagesgeschehen, diemediale Kommunikation und die politische Propaganda – und führen die politischePlakatkunst Frankreichs ad absurdum. Wie sein bevorzugtes Motiv, General de Gaulle,stammt er aus dem nordfranzösischen Lille, wo seine Tags und Stencils omnipräsentsind.Rising F Art ist ein Verfechter der klassischen Mal- und Zeichenkunst, die dasFundament für seine originellen, liebevoll ausgestalteten Bildwelten bildet. Dabei mixtund variiert der Kölner Stile, Materialien und Motive, bis ein eklektischer, kindlichmärchenhafter Mash-up entsteht.The Art of Pau ist gebürtige Chilenin, Wahlberlinerin und Weltenbummlerin. Ihreaufwändigen, stark ornamentalen Arbeiten sind geprägt von ethnischen Einflüssen,insbesondere von der Anden-Kultur. In Südamerika ist sie überaus berühmt, ihre Muralsziehen Spuren von Ägypten über die USA bis nach Peru.SeiLeise zählt zu den produktivsten Reverse-Grafitti Künstlern Deutschlands. SeineArbeiten zeichnen sich durch das bisweilen nur Angedeutete, Schemenhafte aus, dieihnen einen subtilen, mitunter poetischen Charakter gibt. Er lebt und arbeitet in Köln.Strassenmaid stammt ebenfalls aus der Domstadt – und gehört mit ihrenfotorealistischen Stencilporträts zu den Lieblingen der Szene. Sie thematisiert dabeiessenzielle Werte wie Liebe, Glück und Freiheit, die explizit positiv und aufmunterndinszeniert sind.Der Düsseldorfer Van Ray stellt Supermodels und Comic-Helden Suggestivfragen undClaims von nahezu philosophischem Ausmaß zur Seite. Und lässt den Betrachter dabeisowohl die Konnotation des Motivs als den eigenen Status quo hinterfragen.Various&Gould collagieren aus verschiedenen Gesichtsteilen, Mimiken undGeschlechtern Fantasieantlitze, die – angereichert um Multicolor-Flächen und grobePixelelemente – trotz ihrer Künstlichkeit überraschend authentisch wirken. So eröffnensie ein Spiel um Identität, Zeit und die Kunst der Täuschung. Das Künstlerduo lebt undarbeitet in Berlin.Xxxhibition martialisiert und skelettiert Comic-Helden bis zur Schmerzgrenze, ikonisiertsie dabei gleichzeitig in einem meisterhaften Spiel aus Licht und Schatten. Womit ergewitzt auf die Porträtkunst alter Meister verweist. Er zählt zu den Legenden deutscherStreet Art und lebt in Köln.Eine Hommage an die Frauen stellen die Werke des Berliners XOOOOX gar. Den en faceoder Profilansichten eingängiger Schönheiten, die meist eine große Natürlichkeitausstrahlen, stellt er rostige Untergründe entgegen. Und zielt damit auf dieVergänglichkeit ab. Er gehört zu den bekanntesten und erolgreichsten Street Artists inEuropa.ZirO aus Offenburg spielt sehr gewitzt mit den Verheißungen und Klischees der Warenund Konsumwelt – und erzählt damit äußerst originelle und pointierte Geschichten. ZirO aus Offenburg spielt sehr gewitzt mit den Verheißungen und Klischees der Warenund Konsumwelt – und erzählt damit äußerst originelle und pointierte Geschichten. Dabeidemaskiert er Werbebotschaften und ihre Macher im Hintergrund wirkungsvoll, bleibtaber stets humorvoll und souverän.Die Vernissage zu „Dirty Works Extended" findet in der Hauptgalerie in der AntwerpenerStr. statt. Eine Erweiterung der Ausstellung ist dann bei 30works II in der Pfeilstraße zusehen.Dirty Works Extended @ 30worksVernissage 30works I: Freitag, den 23.6.2017, 19 - 23 Uhr.Ausstellung: 23.06.2017 - 15.07.2017Do-Fr 15-19 Uhr, Sa 12-17 Uhr.30works Galerie I - Antwerpener Str. 42 - 50672 Köln - 0221/5700250Vernissage 30works II: Samstag, den 24.6.2017, 14 - 19 Uhr.Ausstellung: 24.06.2017 - 08.07.2017Mo-Sa 12-19 Uhr.30works Galerie II - Pfeilstraße 47 - 50672 Köln - 0221/5700250



