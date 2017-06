EIN SCHRITTMACHER DER INDUSTRIEAUTOMATION WIRD 50

(fair-NEWS) DER HERSTELLER VON AUTOMATIONSKOMPONENTEN WEISS FEIERT GEBURTSTAG – UND BLICKT AUF EINE ERFOLGSGESCHICHTE VON 50 JAHREN ZURÜCK. FÜNF JAHRZEHNTE, IN DENEN SICH EIN RUNDTISCHHERSTELLER AUS DEM ODENWALD ZU EINEM WELTWEITEN LÖSUNGSPARTNER FÜR AUTOMATIONSKOMPONENTEN ENTWICKELTE.



Begonnen hat alles 1967. Damals hat Unternehmensgründer Dieter Weiss seinen ersten Rundschalttisch ausgeliefert. Heute – unter der Federführung des Sohnes Uwe Weiss – zählt das Unternehmen zu den weltweit führenden Herstellern von Automationslösungen – angefangen beim Rundschalttisch, über Linearsysteme bis zum Handling. Über das vielfältige Produktspektrum auf Basis unterschiedlicher Antriebstechniken hinaus bietet das Unternehmen einen umfangreichen individuellen Kundensupport. Dazu zählen Beratung und Engineering-Unterstützung ebenso wie Logistikservices oder etwa branchenspezifische Lösungskonzepte.



„Es war bereits die Vision meines Vaters“, erläutert Uwe Weiss, „nicht nur ein Produkt auszuliefern, sondern eine Lösung, die den Kunden wirklich entlastet. Beispielsweise durch die Unterstützung bei Engineering und Inbetriebnahme“. Aus dieser Startidee hat sich im Laufe von 50 Jahren WEISS zu einem ganzheitlichen System- und Lösungspartner entwickelt. Das Unternehmen zählt heute um die 450 Mitarbeiter und hat 12 Niederlassungen in Europa, Asien und Amerika. Im Zusammenspiel mit dem ingenieurtechnischen und branchenspezifischen Know-How von WEISS entstehen kundenindividuelle Subsysteme mit einheitlicher Inbetriebnahme-Software und Applikationsberatung.



„WEISS sieht sich heute primär als Lösungspartner und erst in zweiter Linie als Produktanbieter“ erklärt Uwe Weiss den Wandel im Unternehmen. Dieser Schwenk hatte ein Umdenken in vielerlei Hinsicht zur Folge: „Wir gehen den Wünschen unserer Kunden – den ausgesprochenen wie den unausgesprochenen – viel weiter entgegen als früher“, so der Unternehmensleiter. Dafür bündelt das Unternehmen weltweit verteilte Ressourcen; ebenso entwickelt es intelligente Branchenmodule, die auf die Anforderungsprofile von speziellen Marktsegmenten schon vorabgestimmt sind.



„Eine weitere wichtige Ressource für die Bewältigung unserer Aufgaben sehen wir im Bereich der Unternehmenskultur“, so Uwe Weiss. „Wir benötigen intern einen Spirit der gelebten Kundennähe und der internationalen, wissensbasierten Kooperation. Was uns dabei hilft, ist der Begeisterungsfaktor mit dem wir bei WEISS schon seit 50 Jahren an die Dinge herangehen, der auch in unserem Claim „Inspiring People. Great Solutions“ enthalten ist“, führt der Unternehmensleiter in zweiter Generation fort.



Der verbesserten Kommunikation nach innen und außen entsprechen auch die Aktivitäten des Jubiläumsjahres. Im März startete WEISS in unterschiedlichen Social Media Kanälen. Dies soll das Unternehmen für unterschiedliche Anspruchsgruppen transparenter machen. Darüber hinaus ist ein internationaler Vertriebskongress in der Planung und, nicht zuletzt, für alle Kunden eine Standparty auf der Motek im Herbst 2017.