Positive Wirkung von Bakterien: Keimfrei ist nicht gut

(fair-NEWS)

Verbraucher beginnen sich differenzierter mit Bakterien auseinanderzusetzen und deren positive Wirkung für Körper und Gesundheit zu erkennen. Darauf weist Prof. Dr. Christine Lang, Vizepräsidentin der Vereinigung für Allgemeine und Angewandte Mikrobiologie (VAAM) und Geschäftsführerin der <a href="www.organobalance.de">Organobalance GmbH</a> in einem Gespräch mit der Zeitschrift "Brigitte" hin. Ausschnitte aus dem Gespräch sind in der aktuellen Ausgabe Nr. 13 erschienen.Darin betont Prof. Lang, dass Menschen "einen begründeten Respekt vor Bakterien" haben, sich aber die Einstellung allgemein wandele. "Keimfrei ist nicht mehr automatisch gut", zitiert das Blatt die Wissenschaftlerin. Im Gegenteil: Die Zunahme von Allergien und Resistenzen - oft gefördert durch mangelnden Kontakt mit natürlich vorkommenden Bakterien - habe zu einem Umdenken geführt.Mittlerweile lasse sich die positive Wirkung probiotischer Bakterien nicht mehr nur für die Darmgesundheit, sondern auch für gesunde Haut nachweisen. Entsprechend arbeiten dem Blatt zufolge "Forschung und Beauty-Industrie" daran die Vorteile von Bakterien für neue Produkte bei Hautpflege, Medizin und Pharma nutzbar zu machen.Forschungsunternehmen wie Organobalance kommt dabei eine besondere Rolle zu, denn die verschiedenen Bakterienstämme müssen für die Verwendung auf der Haut aufbereitet werden. Mit Blick auf Joghurts mit probiotischen Milchsäurebakterien erklärt Christine Lang: "Die speziellen Milchsäurebakterien, die im Darm ihre Arbeit hervorragend erledigen, haben leider nicht die gleiche Wirkung auf der Haut." Daher sei es Aufgabe der Forschungsarbeit die positive Wirkung solcher Bakterien auch für die Haut nutzbar zu machen. In einer klinischen Studie von Organobalance konnten mit Hilfe von speziellen Lactobacillus-Extrakten die guten Bakterien auf der Haut stimuliert und die Hautflora so in eine gesunde Balance gebracht werden (Holz et al: <a href="www.wageningenacademic.com/doi/abs/10.3920/BM2016.0073">Novel bioactive from Lactobacillus brevis DSM17250 to stimulate the growth of Staphylococcus epidermidis: a pilot study</a>, in: Beneficial Microbes 2017 Feb 7;8(1):121-131).



Bildinformation: Prof. Dr. Christine Lang: Viele Bakterien schützen uns, keimfrei ist daher nicht automatisch gut.