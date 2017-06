The Beaches of Fort Myers and Sanibel: Entspannte Sommerferien mit der Familie im tropischen Inselparadies

(fair-NEWS)

Fort Myers/Frankfurt, Juni 2017. The Beaches of Fort Myers and Sanibel ist wie gemacht für einen Familienurlaub: abwechslungsreich, kinderfreundlich, unkompliziert und erholsam. Rund 80 Kilometer flach abfallende Sandstrände in Südwest-Florida laden zum Burgen bauen, Baden im warmen Golf von Mexiko oder zu lässigen Strandspaziergängen ein. Große und kleine Entdecker genießen hier im Südwesten Floridas unverfälschte Natur, wenn sie zum Beispiel mit dem Kajak auf zahlreichen Wasserwegen paddeln, mit Delfinen und Seekühen auf „Du und Du“ gehen, das außergewöhnliche Muschelvorkommen erforschen oder in den Edison & Ford Winter Estates Geschichte zum Anfassen erleben.++Delphine und Seekühe in freier Wildbahn erleben++Der warme Golf von Mexiko und das größte naturbelassene Mangrovensystem der USA sind ein Paradies für exotische Tiere und tropische Pflanzen. Im Wasser tummeln sich unzählige Delfine und Manatis (Seekühe), auf den Bäumen und in der Luft fühlen sich hunderte Vogelarten heimisch und auch besondere Zeitgenossen wie Alligatoren leben in den Naturschutzgebieten der Region – perfekt für Naturliebhaber und Entdecker. Der Lovers Key State Park bietet geführte Kajak-Touren an, bei denen Groß und Klein die Mangrovenwälder auf den Spuren der Calusa-Ureinwohner durchpaddeln können. Im J.N. „Ding“ Darling Wildlife Refuge sind die Tarpon Bay Explorers die richtigen Ansprechpartner, wenn es um Paddel- und Radtouren aber auch Bootsauflüge geht.Weiter draußen auf dem Meer werden kleine Seemänner zu waschechten Piraten (Salty Sam’s Marina). Kostüme, Schminke und authentische Crew-Mitglieder lassen Kinderträume wahr werden und garantieren ein unvergessliches Erlebnis. Ein garantiert unvergessliches Highlight ist eine Delfin-Bootstour. Hierbei nimmt der Kapitän seine Gäste mit auf einen Ausflug entlang der mehr als 80 Kilometer langen Küstenlinie. Als Höhepunkt begleiten Delfine das Schiff auf seinem Ausflug: Dabei tollen diese durch das Meerwasser, vollbringen beeindruckende Sprünge und freuen sich über den Applaus der Zuschauer.++Geschichte zum Anfassen und deutschsprachige Führungen++Jeder kennt sie, jeder nutzt sie und ihr Erfinder ist mit Fort Myers stark verwurzelt: die Rede ist von der Glühbirne und Thomas Alva Edison. Genau wie sein Freund, der Automobilmagnat Henry Ford, errichtete er am Ufer des Flusses Caloosahatchee sein beeindruckendes Winteranwesen, in dem beide Familien mehr als 40 Winter verbrachten. Heute nehmen die Häuser, das Museum und die Parkanlage zahlreiche Besucher mit auf eine Zeitreise in die Vergangenheit. Groß und Klein können in Edisons Labor Original-Utensilien begutachten oder einen Blick in die Häuser der beiden Persönlichkeiten werfen. Diese sind in einem so gut erhaltenen Zustand, dass es den Eindruck erweckt, die Bewohner könnten jeden Moment zur Tür herein kommen. Im Museum können kleine Entdecker zudem interaktiv kreativ werden. Gäste können Audioguides in deutscher Sprache ausleihen, jeden Mittwoch und Freitag finden außerdem deutschsprachige Führungen durch die Anwesen statt. Genaue Termine und weitere Informationen unter: www.edisonfordwinterestates.org ++Sportlich und spaßig durchs Wasser++Die Strände in Fort Myers bieten ideale Voraussetzungen für einen gelungenen Familienurlaub, denn sie punkten besonders durch ihren feinen Sand und die Tatsache, dass sie zum Teil sehr flach abfallend ins Meer hinein führen – sicheres Spielen und Toben für die kleinen Wasserratten. Hinzu kommt die Nähe zu Restaurants, Geschäften und Sanitäranlagen, die besonders von Eltern geschätzt wird. Jugendliche und ihre Eltern können sich hier auch beim Parasailing oder als Wave Runner versuchen. Mehr PS gibt es mit den Jet Skis am Doc‘s Beach House, einen großen Spielplatz finden Besucher am Bowman‘s Beach und eine große Picknickanlage am Bonita Beach Park.An fast allen Stränden können sich Paddler die passenden SUP-Boards oder andere Wassersportgeräte leihen. Bekannt ist die Region besonders für ihr großes Muschelvorkommen. Über 400 unterschiedliche Arten in allen Formen und Farben werden tagtäglich durch die Meeresströmung an die weißen Strände gespült und bringen Sammler-Augen zum Leuchten. Als Muschel-Hotspots gelten der Lighthouse Beach und der Bowman‘s Beach. Die „Profis“ unter den Sammlern stehen bereits in den frühen Morgenstunden am Strand, da über Nacht wieder neue Muscheln angespült werden.++Familien-Restaurants++Urlaub geht auch durch den Magen und gerade mit Kindern gilt es Langeweile im Restaurant zu vermeiden. Das Restaurant Lazy Flamingo auf Sanibel Island ist ein Paradebeispiel für kinderfreundlichen Service. Eigene Menüs, Spiele und Ausmalbilder sind nur einige Punkte des „Lazy Kids“-Programms. Die kleinen Gäste sind jederzeit willkommen und erhalten die beste Unterhaltung. Nicht weniger spannend ist der Bubble Room in der Andy Rosse Lane, der zentralen Straße auf Captiva Island. Der Innenraum des farbenfrohen Gebäudes ist für so manchen Gast im ersten Moment wohl eine Überraschung, denn es weihnachtet sehr – und zwar das ganze Jahr lang. Das Essen muss sich aber nicht hinter all der Dekoration und den blinkenden Lichtern verstecken: Gäste finden hier die größten und besten Torten der Region vor, die nur darauf warten, vernascht zu werden und Kinderaugen zum Leuchten zu bringen. Und auch in den zahlreichen weiteren Restaurants ist die Herzlichkeit Floridas zu spüren. Kinder bekommen eigene Menüs, können den spannenden Ausblick auf das Meer genießen und viele Abenteuer erleben.++Preisbeispiele für einen Aufenthalt zwischen Juli und September 2017:++Fort Myers Beach / Outrigger Beach Resort: 1 Woche für 2 Erwachsene und 2 Kinder im Familienzimmer inklusive Flüge zum Gesamtpreis ab rund 4.600 Euro. (Schauinsland)Captiva Island / Tween Waters Inn: 1 Woche für 2 Erwachsene und 1 Kind im Familienzimmer inklusive Flüge zum Gesamtpreis ab rund 4.900 Euro (TUI)



Bildinformation: The Beaches of Fort Myers and Sanibel: Entspannte Sommerferien mit der Familie im tropischen Inselparadies