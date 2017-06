(fair-NEWS)

Köln, Juni 2017. Eine kleine Auszeit vom Alltag – Center Parcs hat neue Angebote für Reisebüromitarbeiter aufgelegt. Mit vier Personen fahren Reiseprofis beispielsweise ab 139 Euro am 10. November 2017 für ein verlängertes Wochenende von Freitag bis Montag in den 4-Birdie-Park Het Meerdal in den Niederlanden. Direkt am Nationalpark De Groote Peel gelegen, wohnen sie in einem gemütlichen Comfort Ferienhaus. Zudem locken günstige Konditionen in weiteren Parks in den schönsten Naturlandschaften Deutschlands. Alle Angebote finden Expedienten auf der Center Parcs Agentur-Website unter www.centerparcs.de/agentur Der Agenturbereich enthält zudem ganz neu alle Informationen zu Villages Nature® Paris – ein komplett neuartiges Ferienkonzept in völligem Einklang mit der Natur. Nur einen Steinwurf von Frankreichs Hauptstadt und Disneyland® Paris entfernt, bietet dieser einzigartige Ferienpark nachhaltigen Urlaub in 868 Ferienhäusern und Apartments der Kategorien VIP Cocoon, Country Premium und Clan Comfort sowie fünf Erholungs-Universen mit zahlreichen Sport- und Freizeitaktivitäten. Der Park eröffnet am 11. August 2017 und ist ab sofort buchbar.



Bildinformation: Center Parcs mit Super-Rabatten für Expedienten: Urlaub für vier Personen schon ab 139 Euro