auvisio True Wireless In-Ear-Stereo-Headset, Bluetooth 4.2 (20 m), Lade-Etui

auvisio True Wireless In-Ear-Stereo-Headset, Bluetooth 4.2 (20 m), Lade-EtuiMusik und Telefon vollkommen kabellosWirklich kabelloses Musik-Vergnügen in Stereo: Diese True-Wireless-Ohrhörer von auvisio kommen völlig ohne Kabel aus - für grösstmögliche Bewegungs-Freiheit!Automatische Verbindung: Die beiden Ear-Buds koppeln sich automatisch miteinander. Einfach mit dem Bluetooth-fähigen Smartphone verbinden - schon hört man seine Lieblings-Musik in bester Stereo-Qualität!Ideal auch zum Telefonieren: In jedem Ohrhörer ist ein Mikrofon integriert. Gespräche lassen sich direkt am Headset annehmen - die Musikwiedergabe pausiert automatisch.2in1-Aufbewahrungs- und Lade-Etui: Dank Powerbank mit 460 mAh Kapazität wird das Headset aufgeladen, wenn man es nicht benutzt. Bis zu 4-mal, auch unterwegs ohne Anschluss ans Stromnetz.Kabellose In-Ear-Bauweise für vollen Klang ohne störende Aussengeräusche- True Wireless: für grösstmögliche Bewegungsfreiheit- Ohrhörer koppeln sich nach dem Entnehmen aus dem Etui selbstständig miteinander- Bluetooth 4.2 mit bis zu 20 m Reichweite, Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP- Ideal für kabellose Übertragung von Smartphone, iPhone, Tablet-PC, iPad und Bluetooth-fähigen Audiogeräten- Freisprechfunktion dank integriertem Mikrofon in jedem Ohrhörer- Funktionstaste an jedem Ohrhörer: für Musik-Wiedergabe und Anrufannahme/Wahlwiederholung- Frequenzbereich: 20 - 20.000 Hz- Empfindlichkeit Ohrhörer: 96 dB (+/- 3 dB)- Empfindlichkeit Mikrofon: 42 dB (+/- 2 dB)- Stromversorgung Headset: integrierter LiPo-Akku mit 45 mAh je Ohrhörer, für bis zu 2,5 Stunden Musikgenuss / Telefonie bei 75 % Lautstärke- Stromversorgung Lade-Etui: integrierter LiPo-Akku mit 460 mAh Kapazität für bis zu 4 Headset-Aufladungen, lädt über Micro-USB (USB-Netzteil nicht enthalten)- Masse Ohrhörer: je 24 x 17 x 22 mm, Gewicht: je 5 g- Masse Ladebox: 69 x 30 x 30 mm, Gewicht: 29 g- 2 Ohrhörer inklusive Powerbank-Ladebox, 3 Paar In-Ear-Tips in verschiedenen Grössen, Micro-USB-Ladekabel (100 cm) und deutscher AnleitungPreis: CHF 66.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 134.95Bestell-Nr. ZX1658



Bildinformation: auvisio True Wireless In-Ear-Stereo-Headset