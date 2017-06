Lescars Kfz-Finder USB-Bluetooth-Adapter zur Standort-Markierung per App

(fair-NEWS)

Lescars Kfz-Finder USB-Bluetooth-Adapter zur Standort-Markierung per AppDas Auto auf Anhieb wiederfindenDas Auto auf Anhieb wiederfinden: Per Bluetooth-Verbindung und kostenloser App speichert man die Park-Position jetzt automatisch im Smartphone oder Tablet-PC! Ideal, wenn man beispielsweise in einer fremden Stadt unterwegs ist.Und so funktioniert's: Den Adapter von Lescars in einen freien USB-Port, z.B. in dem Kfz-Netzteil stecken. Die kostenlose App starten und das Mobilgerät mit dem Adapter verbinden. Sobald der Motor abgestellt wird, speichert die App den aktuellen Standort. So navigiert man später zielsicher zu seinem Parkplatz zurück!Der USB-Anschluss bleibt frei für die Mobilgeräte! Denn der Adapter schleift den Anschluss einfach durch.USB-Adapter für App-unterstützte Kfz-Standort-Markierung- Bluetooth für kabellose Verbindung zu Smartphone und Tablet-PC- Kostenlose App für Android und iOS (erhältlich bei Google Play und im App Store): speichert den Fahrzeug-Standort beim Abstellen des Motors- Blockiert keinen USB-Port: schleift den Anschluss durch- Anschlüsse: je 1 Stecker und Buchse USB Typ A- Masse: 46 x 20 x 9 mm, Gewicht: federleichte 7 g- USB-Adapter inklusive deutscher AnleitungPreis: CHF 11.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 45.95Bestell-Nr. PX4191



Bildinformation: Lescars Kfz-Finder