Profitero und Nielsen bringen frischen Wind in ihr Online-Geschäft

Dublin, 19. Juni 2017 – Um die richtigen Entscheidungen für Ihre Marke zu treffen, brauchen Sie u.a. Daten – die richtigen Daten. Wie Sie diese Daten sammeln und wie Sie sie analysieren, trägt wesentlich dazu bei, wie gut Sie sind, um Ihr Unternehmen voranbringen zu können.„Wir sind in der schönen neuen Welt der Datenverbreitung und des Datenzugriffs angekommen. Aber nur durch die Sammlung, Messung und Analyse dieser Daten auf eine sehr präzise und fokussierte Weise wird es möglich sein, dass die derzeitigen Markenmanager die entsprechenden Schlussfolgerungen ziehen können, durch die sie letztendlich effektive Entscheidungen treffen können“, so Justin Belgiano, VP, digital measurement für Nielsen und Keith Anderson, SVP, Strategy & Insights für Profitero.Sie haben jetzt die Möglichkeit, Ihr E-Commerce-Geschäft mit Spitzenleistung auf Hochtouren zu bringen, indem Sie wissenschaftliche Präzision nutzen, um Ihre Markeninitiativen aufzubauen, umzusetzen und zu verfeinern. Sie werden in Ihrer Rolle als Player der neuen Generation in Ihrem Sektor erfolgreicher sein, ein Experte, der sich darauf spezialisiert, Daten und Messungen zu verwenden, um die Umsätze in die Höhe zu treiben und Ihr Geschäft voranzubringen. Wenn etwas nicht messbar ist, kann es nicht verbessert werden.Profitero und Nielsen haben basierend auf fundierten Erfahrungen im E-Commerce 10 hilfreiche Tipps zusammengestellt, die dabei helfen, ein Playbook mit Ihrer eigenen E-Commerce-Strategie zu erstellen. Steuern Sie Ihre Marke in die richtige Richtung und nutzen Sie die Wachstumschancen im E-Commerce.1. DEFINIEREN SIE ERFOLG AUS DEM BLICKWINKEL IHRER VORGABEN UND ZIELSETZUNGEN.Beginnen Sie mit Ihren Vorgaben, Zielsetzungen und Leistungskennzahlen. Sie könnten zum Beispiel davon ausgehen, dass das Ziel Ihres Unternehmens, die Erhöhung des Fair-Shares Ihrer Kategorie online ist. Weiter ist es nicht nur entscheidend, Ihre Vorgaben und Ziele genauestens für Ihr E-Commerce-Team zu dokumentieren, sondern auch allgemein für das gesamte Unternehmen.2. DEFINIEREN SIE IHRE KPIS.Der nächste Schritt definiert die Leistungskennzahlen, die Sie verwenden: Welche Key Performance Indikatoren (KPIs) sind für Ihr Unternehmen am leichtesten zu überwachen? Konzentrieren Sie sich auf ein paar wenige Leistungskennzahlen 8fünf bis zehn). Widerstehen Sie der Versuchung zu viele KPIs zu verwenden, sonst vermischen sich die Ergebnisse.3. MULTIPLE METHODEN KÖNNTEN FÜR DIE AUSWERTUNG DER MESSERGEBNISSE OPTIMALSEIN.Im heutigen E-Commerce gibt es so viele Punktlösungen, einschließlich panelbasierter Methoden, bei denen die Menschen dazu aufgefordert werden, über sich selbst Bericht zu erstatten. Es gibt die unterschiedlichsten Herangehensweisen. Fordern Sie eine aussagekräftige Auswertung an, hierdurch haben Sie ausreichend Zeit, die Lösung auszuwerten. Informieren Sie sich, da Sie anerkannte Anbieter wählen sollten, die Unternehmen der Konsumgüterbranche bereits zu Wachstum und Erfolg verholfen haben.4. ZIEHEN SIE NEUE ERTRAGSMODELLE IN ERWÄGUNG (BEVOR EIN DISRUPTOR SIE INS VISIER NIMMT).Aufgrund des E-Commerce hat sich alles zerlegt, sodass die Disruptoren mit sehr niedrigen Eintrittskosten hineinkommen können. Und wenn der Disruptor die Absicht hat, das alte Modell aufzulösen – Amazon ist ein offensichtliches Beispiel – kann er die gesamte Industrie auf den Kopf stellen. Amazon hat langfristig investiert. Es ist nicht mehr an Profitabilität interessiert. Immer mehr Einzelhändler und Marken werden diesem Beispiel folgen, obwohl es nicht einfach ist. Marken reagieren schneller sobald ein Disruptor seine Spur auf dem Markt hinterlassen hat.5. VERWENDEN SIE EINE METRIK, DIE DIE REALEN ANLAGERENDITEN – GESAMT ROI – ALS EINE NOTWENDIGE (UND GANZHEITLICHE) LOGIK FÜR INNOVATION MISST.Wofür steht Gesamt ROI? Es ist ein Gesamtbild, das Aktivierung, Medien und Verbrauchermanagement beinhaltet. Diese Elemente sind bis zu einem gewissen Grad verschmolzen, aber das Versprechen der digitalen Welt ist, dass wir diese wahrhaftig alle miteinander verbinden können – und digitale Käufer verstehen können. Wir können erfahren, wer diese digitalen Käufer sind, was sie tun und wie sich ihr Verhalten verändert. Und während wir an Käufer an einem Ort verkauft haben und die Verkäufe und die digitalen Regale in ihre Richtung gestoßen haben, können wir sie nun aktivieren, indem wir Tools verwenden, die alle auf dasselbe Ecosystem zurückgreifen.6. DENKEN SIE AN DAS WACHSTUM ANSTATT SICH IMMER MIT IHREN WETTBEWERBERN ZU VERGLEICHEN.Wenn Sie Ihre Performance mit Hilfe der KPIs messen, denken Sie bitte daran, dass die Größe des E-Commerce-Kuchens nicht pauschal vorgegeben ist. Auch wenn der Vergleich mit der Konkurrenz eine vernünftige und regelmäßige Art ist, seine Leistung zu messen, ist dieser nicht das A und O. Sie sollten Ihren Schwerpunkt vielleicht in gleichem oder größerem Maße auf Ihr eigenes Wachstum legen.7. ARBEITEN SIE MIT IHREN HANDELSPARTNERN ZUSAMMEN, UM DAS WISSEN ÜBER DIE VERBRAUCHER ZU MAXIMIEREN.Kaufen Sie Daten von Ihren E-Commerce-Handelspartnern während Sie Ihre Metriken definieren? Es ist von wesentlicher Bedeutung dies zu tun. Tatsache ist, dass Hersteller ihre Datenbanken über das Verbraucherwissen nicht selbst aufbauen können. Sie brauchen die Hilfe der Einzelhändler, genauso wie die Einzelhändler die Hilfe von Marken brauchen, um eine verbraucherfreundliche Umgebung zu erschaffen, die ansprechend und mehr ist, als die Produkte auf einem endlos langen Regal anzubieten.8. ÜBER DIE VERTRIEBSKANÄLE HINAUSGEHEN.Eine kurze Anleitung: Wenn Sie Erfolg messen, denken Sie nicht an Vertriebskanäle. Verbraucher denken nicht an Vertriebskanäle. Sie suchen nach Momenten und Möglichkeiten, das zu bekommen, was sie brauchen. Deswegen ist es für Markenmanager, die daran gewöhnt sind, im Sinne des Channel Managements zu denken, ratsam, einen neuen Ansatz zu wagen. Es ist notwendig, die Anstrengungen über den Kanal hinausgehen zu lassen und sich stattdessen darauf zu konzentrieren, die Bedürfnisse der Verbraucher auf neue und sinnvolle Weise zu erfüllen, wo auch immer sie einkaufen und wann auch immer.9. KALIBRIEREN SIE IHRE MESSGRÖSSEN SO, DASS SIE EINE FEINERE MESSUNG DURCHFÜHREN KÖNNEN.So viele der heutigen Daten und Analysen sind beschreibend. Das heißt, sie sind rückwärtsgewandt und geben Auskunft über den derzeitigen Zustand. Es gibt eine weitere Ebene der Ausarbeitung, die vorausschauend ist, sie sieht nach vorne mit Blick in die Zukunft. Und zuletzt gibt es eine dritte Ebene der analytischen Werte, welche vorschreibend ist. Sie enthält eher Angaben darüber, was getan werden sollte. Wieder greifen wir auf den obigen Punkt zurück, in dem erklärt wurde, dass gute Metriken mit bestimmten Aktivitäten verbunden sind. So, dass die Marken-Teams nie auf eine Metrik oder ein Ergebnis schauen und sich fragen, was diese(s) zu bedeuten hat und welche Auswirkungen es in Bezug auf die nächsten Schritte haben wird.10. SUCHEN SIE, FORSCHEN SIE UND STRUKTURIEREN SIE DIE UNTERNEHMENSLANDSCHAFT UM – UND JA, EXPERIMENTIEREN SIE.Es ist offensichtlich, dass es notwendig ist, stets weiter zu lernen und somit ein fortwährend besseres Verständnis des Verbraucherverhaltens zu erlangen. Das Wesentliche hierbei ist die Sichtbarkeit. Durch diese wird es möglich das Verhalten der Verbraucher in der neuen E-Commerce-Umgebung und auch im Zusammenhang mit der realen Welt, wie wir sie kennen (und kannten), zu messen. Es ist ein wichtiger Schritt, die richtigen Partner, die Ihnen bei der Erreichung dieser Sichtbarkeit helfen und Ihre Performance effektiv messen, zu finden.Profitero und Nielsen entwickeln ein für ihr Unternehmen maßgeschneidertes Paket, sodass ihr Online-Handel sich weiter entwickelt und prosperiert.



