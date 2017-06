Arabien Consulting verbindet interkulturelles Consulting mit Reisedienstleistungen

Pressemitteilung von Arabien Consulting - Wirtschaft. Politik. Kultur

Arabien Consulting für Wirtschaft, Politik und Kultur

(fair-NEWS) Sehr geehrte Damen und Herren,



liebe Freundinnen und -Freunde von Kultur- und Studienreisen,



haben Sie sich auch schon gefragt, was zurzeit in der arabischen Welt passiert?



Dann sind Sie vielleicht beruflich oder persönlich mit den arabischen Ländern verbunden, vielleicht hat auch die mediale Berichterstattung Ihre Neugierde geweckt.



Abseits einseitiger medialer Berichterstattung möchten wir Sie herzlich einladen, die arabische Welt und ihre verborgene Schätze auf einer Reise mit ‚Arabien Consulting‘ (besser) kennenzulernen.



Werfen Sie doch einfach mal einen Blick auf unsere individuellen Reiseangebote für Sie:



www.arabienconsulting.de/reisen-events



Unsere individuellen Kultur- und Studienreisen blicken hinter die Kulissen und ermöglichen Ihnen einen neuen und faszinierenden Blick auf die arabische Welt. Begleitet werden Sie bei Ihrer zauberhaften Reise durch die kulturreichen und politisch stabilen Königreiche Marokko und Oman von unseren promovierten und erfahrenen Kultur-, Politik- und Islamwissenschaftlern. Alle unsere Begleiter sind ausgewiesene interkulturelle Experten, die jederzeit für Ihre Wünsche und Fragen zur Verfügung stehen und Ihre Sicherheit gewährleisten.



Lassen Sie sich mitnehmen in eine Ihnen unbekannte Welt:



www.arabienconsulting.de/marokko



www.arabienconsulting.de/oman



www.arabienconsulting.de/marokko-oman







Was uns auszeichnet:



Kleine Reisegruppen: Wir bieten umweltfreundliche, individuell maßgeschneiderte Rundreisen für Einzelpersonen und Kleingruppen bis max. 6 Personen im Einklang mit der Natur.

Austausch mit Einheimischen: Unsere sorgfältig ausgewählten Partner und arabischen Familien erwarten Sie als Gastgeber vor Ort in kleinen Riads und Kasbahs, um Ihnen ein einzigartiges und authentisches Kulturerlebnis zu vermitteln.

Bildung: Es liegt uns am Herzen, dass Sie von Ihrer Reise mehr mitnehmen als Fakten, die Sie in jedem Reiseführer nachlesen können. Wir bieten Seminare und Vorträge, in die Sie sich aktiv einbringen können. Dialog und Fragen sind bei uns nicht nur erlaubt, sondern gewünscht!



Wer wir sind:



Arabien Consulting wurde 2013 von einem kleinen Team an interkulturellen Experten gegründet, die durch jahrelange wissenschaftliche und berufliche Arbeit bestens mit der arabischen Welt vertraut sind. Unser Sitz ist in Berlin. Von dort bieten wir sowohl arabische interkulturelle Beratungs- und Consulting-Dienstleistungen für Wirtschaft, Politik und Kultur als auch Studienreisen.



Den Ursprung unserer Reiseveranstaltungen in die arabische Welt haben wir unseren treuen Kunden zu verdanken, die nach erfolgreicher Beratung tiefer in die arabische Welt einsteigen wollten und immer wieder nach interkulturellen Reisen gefragt haben. Aufgrund des großen Erfolgs bieten wir unsere leidenschaftlich und professionell organisierten Studienreisen inzwischen regelmäßig an.







Bei Interesse oder Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Antworten Sie mir ganz einfach direkt auf diese Email, schildern Sie Ihr Anliegen und ich melde mich umgehend zurück.



Ich freue mich, von Ihnen zu hören!



Beste Grüße,



--



Andrea Bausch, M.A.

Customer Service Representative



Arabien Consulting | Wirtschaft. Politik. Kultur.



Ihr Partner für den arabischen Raum.



Professionelle interkulturelle Beratung und Prozessbegleitung in der arabischen Welt.



Friedrichstrasse 105

10117 Berlin



Tel. Nr.: +49(0)30-37449202

Internet: www.arabienconsulting.de

Bildinformation: Arabien Consulting verbindet interkulturelles Consulting mit Reisedienstleistungen

Das in Berlin ansässige Unternehmen Arabien Consulting bündelt erstmals in Deutschland Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaft, Politik, Kultur und Reise für alle Anliegen mit der arabischen Welt. Gegründet wurde das Unternehmen 2013 auf zunächst studentischer Basis von einem Netzwerk an deutschen und arabischstämmigen Politik-, Islam- und Kulturwissenschaftlern. Ziel ist es, das vorwiegend im englischsprachigen Raum bekannte Konzept des interkulturellen Consulting nun auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu etablieren.



www.arabienconsulting.de/interkulturelles-training.html



Arabien Consulting bietet interkulturelles Consulting in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Kultur sowie interkulturelles Training über die arabische Welt für u.a. Vertreter der Politik, Behörden und NGOs. Alle Berater sind studierte Politik-, Kultur- und Islamwissenschaftler.



Arabien Consulting bietet fachkundige und gezielte Wirtschaftsberatung, Übersetzungen sowie interkulturelles Training für den arabischen Raum bietet. Möchten Sie in der arabischen Welt investieren, Kunden aus den Golfstaaten gewinnen, Marktanalysen und Studien zum Konsumverhalten der Verbraucher in den vielversprechenden Märkten der Golfregion oder Dokumente, Verträge Arabisch/ Deutsch bzw. Deutsch/ Arabisch übersetzen lassen, sind wir für Sie der richtige Partner. In all Ihren Anliegen beraten wir Sie individuell für Ihren geschäftlichen Erfolg mit der arabischen Welt.



Alle Berater sind sowohl beruflich als akademisch bestens mit der arabischen Welt vertraut und vor Ort durch lange berufliche Erfahrungen sehr gut vernetzt.



Individuelle Wirtschaftsberatung: Arabien Consultings Spektrum an wirtschaftlicher Beratung umfasst u.a. Geschäftsanbahnung und Vernetzung, PR und Kommunikation, Personalberatung sowie Verwaltung, Behördengänge und Finanzen.



Delegationsbegleitung: Arabien Consulting berät und begleitet Investoren bei Dienstreisen in die arabische Welt oder unterstützt sie bei dem Empfang arabischer Delegationen aus Wirtschaft und Politik.



Dolmetschen und Übersetzung: Arabien Consulting verfügt über qualifizierte Fachübersetzer, die Dokumente prüfen und übersetzen (Arabisch-Deutsch/ Deutsch-Arabisch).



Interkulturelle Beratung: Arabien Consulting organisiert Personal-Weiterbildungsseminare. Sie beinhalten je nach Wunsch Grundwissen über die arabische Kultur (Politik, Geschichte, Religion, Gesellschaft), das Deutschlandbild im Ausland, interkulturelles Training (Do's & Dont's, Rollenspiele etc.) und ein kleines Sprachtraining. Arabien Consulting bietet ebenfalls Hilfestellung bei kulturell bedingten Konflikten.



Ausreisevorbereitung. Arabien Consulting bereitet gezielt auf längere Aufenthalte in der arabischen Welt vor. Die Experten helfen bei Formalitäten und bieten eine Einführung in die arabische Sprache und Kultur, um sich problemlos vor Ort bewegen zu können.



Alle Beratungssessions finden entweder in den Berliner Räumlichkeiten von Arabien Consulting in der Friedrichstraße statt oder bei Ihnen vor Ort – im deutschsprachigen Raum oder der arabischsprachigen Welt.



www.arabienconsulting.de/consulting.html



Themenspezifische Beratung. Die politische Beratung vom Arabien Consulting umfasst u.a. politische Analysen und spezifisch thematisches Hintergrundwissen über die arabische Welt (z.B. gezielte Länderstudien, Politischer Islam, Konflikte in und Flüchtlingsströme aus der arabischen Welt). Möglich sind z.B. Vorträge, Seminare oder Studien.



Arabien Consulting vermittelt präzises und kompetentes Hintergrundwissen über die arabischen Länder, damit Sie sich Ihre eigene Meinung bilden können. Je nach Wunsch fertigen die Experten von Arabien Consulting übersichtlich aufbereitete Studien oder geben Seminare, Vorträge sowie weiterführende Beratung zu den Themen:

staatliche, religiöse, tribale Konflikte,

Politischer Islam, und Islamismus,

Good Governance, und Demokratieaufbau, Entwicklungshilfe, Nahostkonflikt

Stellung der Frau,

Jugend- und Medienkultur.



Arabien Consulting bietet Arabische Sprachkurse in Berlin an.



Ob Sie als Manager, Journalist oder Arzt tätig sind, Ihre Mitarbeiter schulen lassen möchten oder auch als interessierte Privatperson - Arabien Consulting bietet den Interessierten maßgeschneiderte Arabisch-Einzelkurse, für Einsteiger und Fortgeschrittene. Je nach Wunsch bietetn die Experten von Arabien Consulting Arabisch-Intensivkurse oder Unterricht über einen längeren Zeitraum in Berlin an.



Der Arabisch-Einzelunterricht bei Arabien Consulting garantiert dem Teilnehmer beste Ergebnisse innerhalb kürzester Zeit. Denn die kompetenten und erfahrenen Arabischlehrer sprechen Arabisch als Muttersprache und haben sich gezielt mit arabische Sprachvermittlung auseinandergesetzt.



Arabisch-Unterricht in Berlin oder bei Ihnen vor Ort. Auf Ihren Wunsch finden die Unterrichtseinheiten sowohl Inhouse, in den berliner Räumlichkeiten von Arabien Consulting in der Friedrichstraße, als auch privat bei den Kunden zu Hause statt. Für ein persönliches Angebot können sich die Interessenten gerne jederzeit an die Mitarbeiter von Arabien Consulting unter: info@arabienconsulting.de wenden.

Der Preis für maßgeschneidertes Business-Arabisch:

Unterrichtseinheit à 45 Minuten: EUR 35,-

Das besonderes Angebot für Privatpersonen:

Unterrichtseinheit à 45 Minuten: EUR 26,-



www.arabienconsulting.de/arabisch-sprachkurse.html



Arabien Consulting verbindet interkulturelles Consulting mit Reisedienstleistungen

