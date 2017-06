Das Handbuch als Produkt-Botschafter

(fair-NEWS)

Essen, 16. Juni 2017***** Das Handbuch ist ein wichtiger Produkt-Botschafter für das Unternehmen. Nichtsdestotrotz vernachlässigen viele Unternehmen das Thema Handbuch nach wie vor sträflich. Der dritte jetzt auf Youtube veröffentlichte Teil von <a href="http://bit.ly/2rkhKIT">"Öffentlichkeitsarbeit? Brauch ich nicht!" </a>bringt Unternehmen das Thema Handbuch, Bedienungsanleitung und technische Dokumentation als zentrale Kontaktbrücke zum Kunden näher."Viele Unternehmen betrachten das Handbuch oder die technische Dokumentation als ein lästiges Übel und erkennen nicht die Möglichkeiten, die ein Handbuch beispielsweise in der Kundenkommunikation bietet. Kaum ein Instrument der Produktkommunikation erreicht den Kunden ohne Streuverlust so direkt und so zuverlässig wie ein Handbuch, eine Bedienungsanleitung oder eine technischen Dokumentation", erklärt Kommunikationsberater Dr. Alfried Große.Neben seinem Youtube-Kanal unterhält Kommunikationsberater Dr. Alfried Große auch noch einen Blog ( http://oeffentlichkeitsarbeitbrauchichnicht.blogspot.de/ ), in dem er sich mit den verschiedenen Aspekten auseinandersetzt, die bei immer noch zu vielen Unternehmen zu einer ablehnenden Haltung gegenüber dem Einsatz von gezielter, professioneller Öffentlichkeitsarbeit führen.



Bildinformation: Kommunikationsberater Dr. Alfried Große