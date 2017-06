Glamox i95-P: Neue Industrie-Pendelleuchte

(fair-NEWS)

Hildesheim, Juni 2017 – Mit der Glamox i95-P wird eine neue LED-Industrie-Leuchte im markanten Design mit einer hohen Lichtverteilung vorgestellt, die für eine effiziente Beleuchtung von Produktionshallen, Warenlager, Eingangsbereichen, Regalgängen sowie Ausstellungsbereichen geeignet ist. Besonders die Montage in Gebäuden mit Deckenhöhen von 10 bis 12 Metern sind für die Pendelleuchte kein Problem. Alternativ dazu kann das Modell als Anbauvariante installiert werden. Für Robustheit und Langlebigkeit werden bei der Glamox i95-P hochwertige Materialien und Komponenten verwendet: Das obere Leuchtengehäuse besteht aus schwarzem Epoxy- und Polyesterpulver beschichtetem Aluminium-Druckguss. Die Kühlrippen sind aus schwarz eloxiertem und stranggepresstem Aluminium gefertigt. Vier unterschiedliche Reflektoren aus eloxiertem Aluminium – von breitstrahlenden bis extrem engstrahlenden Varianten – stehen wahlweise zur Verfügung. Die Frontabdeckung mit extra hoher Lichtdurchlässigkeit ist je nach Ausführung mit gehärtetem Glas (HTG) oder mit einer Abdeckung aus schlagfestem, klaren Acryl (CL) ausgestattet.Gerade in Produktionsstätten oder Hallen für die Warenwirtschaft müssen die Mitarbeiter Präzisionsaufgaben sowie logistische Tätigkeiten in kürzester Zeit erledigen. Dies erfordert eine hochwirksame Beleuchtung, die für Produktivität sowie Sicherheit wichtig ist. Die Glamox i95-P hat dazu passende Lumenleistung, die von wahlweise 10.000 bis 20.000 Lumen out reicht sowie unterschiedlichste Reflektoren für eine besonders hohe Lichtverteilung. Die verwendeten LED-Module sind auf dem modernsten Stand der Technik und bieten optimales Licht für unterschiedlichste Einsatzbereiche.Effizientes WärmemanagementDie leistungsstarken Lumen-Pakete erfordern eine Konstruktion, die eine gute Lichttechnik bereitstellt und gleichzeitig die elektrischen Komponenten dauerhaft kühlt. Bei der Glamox i95-P LED wird die Temperaturregulierung durch einen festen Kühlkörper aus eloxiertem Aluminium erreicht, der in der Mitte der Pendelleuchte platziert ist. Die klassischen Kühlrippen wurden bewusst in die Leuchte integriert, um der i95-P ein markantes Design zu verleihen.Schutzklasse IP65-zertifiziertUm die Anforderungen für die Industrieanwendungen zu erfüllen, ist die Glamox i95-P zertifiziert für die Schutzklasse IP65. Die Leuchte ist somit staubdicht und geschützt gegen Niederdruck-Wasserstrahlen. Das robuste Modell ist für Umgebungstemperaturen von -40 °C bis zu +60 °C konstruiert. Die verwendeten hochwertigen Komponenten sorgen für eine lange Lebensdauer und einen geringen Wartungsaufwand.Die Glamox i95-P ist ab sofort verfügbar. Das Modell wird standardmäßig mit einer vormontiertem vier Meter Leitung geliefert. Die i95­P steht mit einem breitstrahlenden (WB), tief­/breitstrahlenden (MB), engstrahlenden (NB) und extrem engstrahlenden Reflektor (XNB) zur Verfügung. Weitere Informationen, wählbare Optionen, technischen Daten sowie Anwendungsbeispiele sind hier erhältlich:



Bildinformation: Glamox i95-P Halle