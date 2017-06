Das ganze Jahr Happy Hour – mit Barmöbeln von massivum

(fair-NEWS)

Leipzig/Stuttgart/Frankfurt, im Juni 2017 – Ob perfekte Gastgeber oder stille Genießer: Eine Einrichtung im vielseitigen Barstil lädt in jedem Fall zu entspannten Stunden ein. Ohne unbedingt viel Raum zu beanspruchen, bietet das Ensemble aus hohem Tisch und passenden Barhockern einen außergewöhnlichen Blickfang, an dem es sich stilvoll feiern lässt. Auch als praktischer Frühstücksplatz leistet so eine gemütliche Insel gute Dienste. Vom rustikalen Holzcharme der Serie Nature bis zum coolen Industriestil der Essgruppe Industrial bietet massivum eine große Auswahl an Barsets in diversen Ausführungen, Stilrichtungen und Größen.Ein Tisch wie eine Werkbank und vier angeschraubte Hocker: So präsentiert sich die Essgruppe Industrial, die auch in einem Loft in Brooklyn stehen könnte. Das Eisengestell wird mit einer Platte aus recyceltem Mangoholz kombiniert - Abschürfungen, Astlöcher und Risse sind gewollt, sie unterstreichen den einzigartigen Vintage-Charme dieses besonderen Möbelstücks.Auch Bartisch Iron bringt coolen Industrie-Style ins Haus. Dunkel lackiertes Metall für den Korpus, dazu eine Tischplatte aus recyceltem Mangoholz – fertig ist der spannende Mix. Flaschen und Gläser lassen sich im großen Innenteil verstauen und bleiben dank der beiden Glastüren stets im Blick. Stilechte Sitzgelegenheiten bieten die extravaganten Barhocker Sepeda: Die Fußrasten der hohen Stühle sind aus Fahrradpedalen gefertigt. Für den perfekten Look darf auch die Fahrradkette nicht fehlen. Sitzfläche und Rückenkissen im Lederlook heben den Bar-Charme lässig hervor.Einen Touch Exotik bringt Serie Sheffield ins Wohnzimmer: Der hohe Bartresen aus solidem Mangoholz mit Metallakzenten erinnert an Versandkisten aus Übersee, entsprechende Aufdrucke unterstreichen den Look. So zeigt die Aufschrift „Bar“ auf der Vorderseite unmissverständlich, wofür dieses Möbelstück gedacht ist. Sheffield ist offen gestaltet mit Ablageflächen auf der Rückseite. Auch die passenden Stühle aus Metall und Mangoholz sind mit ihren geschwungenen Rückenlehnen ein Blickfang in jedem Wohnzimmer.Originell wie im englischen Pub und dabei bodenständig wie ein Waldspaziergang: Die Barmöbelserie Nature ist aus massivem Akazienholz, das besonders rustikal verarbeitet wird. Mit dem verstaubtem Partykeller-Chic der Siebziger Jahre hat dieses Interieur nichts gemeinsam. Im Gegenteil - natürlich belassene Baumkanten und die edle Maserung des Holzes unterstreichen die moderne Klasse der Möbel.Das Wochenende mit einem erfrischenden Drink einleiten, liebe Gäste begrüßen oder einfach nur den Feierabend feiern: Mit einer Hausbar lässt sich ein besonderer Platz sowohl für stilvolle Gastlichkeit als auch für ganz entspannte Momente schaffen.Unter folgenden Links sind weitere Informationen zu den Barmöbeln von massivum abrufbar:Bartisch Iron & Barhocker Sepeda:https://www.massivum.de/bartisch-iron-10024391.htmlhttps://www.massivum.de/barhocker-sepeda-10024392.htmlEssgruppe Industrial:https://www.massivum.de/essgruppe-industrial-10024389.htmlBartisch und -stuhl Nature:https://www.massivum.de/bartisch-nature-10021003.htmlhttps://www.massivum.de/barstuhl-nature-10021004.htmlBartisch und -stuhl Sheffield:https://www.massivum.de/bar-sheffield-10021058.htmlhttps://www.massivum.de/barstuhl-sheffield-10021059.htmlWeitere Bartische und -hocker:https://www.massivum.de/bartischehttps://www.massivum.de/barhocker



Bildinformation: massivum_IronBar