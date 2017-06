Agentur-Chef Patrick Tomforde: performanceLiebe jetzt auch mit SEA

(fair-NEWS)

Buxtehude, 16.06.2017 - Online Marketing ist dann besonders erfolgreich, wenn es in verschiedenen Disziplinen punktet. Die Buxtehuder Online-Marketing-Agentur <a href="www.performanceliebe.de/">performanceLiebe</a> ergänzt daher Linkbuilding, Onpage SEO, Content Marketing und Social Seeding um die wichtige Disziplin SEA. Gründer und Gesellschafter Patrick Tomforde: "Mit SEA komplettieren wir unser Angebot. Unsere Kunden profitieren von einem effektiven Werkzeugkasten für ein erfolgreiches Online Marketing aus einer Hand."Die Suchmaschine mit minimalen Streuverlusten als Traffic-Generator nutzenMit Suchmaschinen-Advertising können Unternehmen ihre Marke, Produkte und Dienstleistungen der relevanten Zielgruppe präsentieren. Die Streuverluste sind deshalb so gering, da die Keywords der User-Suche verwendet und die Anzeigen des werbenden Unternehmens über den organischen Suchergebnissen ausgespielt werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass der User mithilfe von SEA zum Onlineshop oder auf die Homepage des Unternehmens gelenkt wird, ist deutlich höher als ohne die SEA-Positionierung in der ErgebnislisteMit SEA von performanceLiebe das Budget optimal einsetzenEntscheidend beim Einsatz des SEA-Budgets sind die Kosten per Klick (Cost per Click, CPC), mit denen die SEA-Leistungen abgerechnet werden. Die CPC-Höhe ist variabel und hängt von Faktoren wie Wettbewerbsdichte, Gebotshöhe und Anzeigenqualität ab. <a href="www.performanceliebe.de/">performanceLiebe</a> macht sich das Zusammenspiel dieser Faktoren im Laufe des gebuchten Kampagnenzeitraums auf clevere Weise zu Nutze und holt so das Optimum für seine Kunden heraus.- CPC-Optimierung: Durch geschickte Anpassung der verschiedenen Anzeigenparameter lässt sich der CPC kontinuierlich senken. Dadurch erzielen wir bei gleichem Werbebudget eine höhere Reichweite.- Ganzheitliche Optimierung: Wir analysieren Anzeigen bezüglich des gesamten Kundenlebenszyklus. So reduzieren wir Streuverluste und erhöhen die Effektivität der SEA-Maßnahmen.- Retargeting: Haben User den Onlineshop oder die Homepage des werbenden Unternehmens bereits besucht, werden ihnen auf anderen Webseiten entsprechende Anzeigen des Unternehmens ausgespielt. Richtig angewendet, kann sich Retargeting als wahrer Kundenbooster entpuppen.



Bildinformation: Patrick Tomforde, Gründer und Gesellschafter von performanceLiebe