Wellness fürs Wohlbefinden - Vielfältiges Wellnessangebot traumhaft günstig bei Polen-Wellnessurlab.de

Im Wellnesshotel kann man die Seele baumeln lassen und neue Kräfte tanken:Ein Kurzurlaub eignet sich hervorragend, um dem stressigen Alltag zu entfliehen und zu entspannen. Und ein kurzer Ausflug in ein Wellnesshotel ist genau das Richtige, um die Lebenskraft wieder in Schwung zu bringen. Mit ausgiebigen Wellnessanwendungen kommt die Energie zurück. Wirksame Massagen entspannen und schaffen optimale Voraussetzungen für Wohlbefinden und Vitalität. Ein Peeling frischt den Körper auf und eine entsprechende Maske gibt der Haut die Feuchtigkeit zurück. Ein entsprechendes Wellnessprogramm, Saunagänge, ausgedehnte Spaziergänge und viel Ruhe machen uns wieder fit für den Alltag.Wellnessurlaub in Polen:Wellnessurlaub gehört weiterhin zu den beliebtesten Reisen der Deutschen, bleibt allerdings Heimaturlaub. Das östliche Nachbarland Polen stellt insbesondere für preisbewusste deutsche Urlauber mit geringerem Einkommen eine attraktive Alternative zum Wellnessurlaub in Deutschland dar. Binnen weniger Jahre hat sich in Polen ein Markt für Spa und Wellness sehr dynamisch entwickelt. In den letzten Jahren entstanden hierzulande zahlreiche erstklassige Wellnesshotels, die den europäischen Dienstleistungsstandard anbieten und für das Wohlbefinden ihrer Gäste sorgen. Zudem dank des tiefen Wechselkurses sind die Preise für Wellnessurlaub in Polen besonders attraktiv.Idyllische 3-Sterne-Wellnesspension Aphrodite im Lebuser Land:Die nur knapp 30 Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze (Frankfurt/ Oder) entfernt liegende Pension Aphrodite gehört zu den besten Wellnesshotels Polens. Hier erwartet Urlauber eine ruhige Wohlfühloase im Grünen. Die Pension liegt idyllisch in absolut ruhiger Lage direkt am Ryczynek-See in der kleinen beschaulichen Ortschaft Osno Lubuskie im Lebuser Land. Die ganze Pension ist geschmackvoll eingerichtet für einen harmonischen Aufenthalt und bietet viel Komfort, Ruhe und Behaglichkeit. Gerade wenn man ein gestresster Stadt- und Büromensch ist, wird ein Wellnessurlaub inmitten von Wäldern und Seen in der noch sehr naturbelassenen Umgebung wahre Wunder wirken.Erstklassiges Wellnessangebot in der Pension Aphrodite exklusiv und traumhaft günstig bei Polen-Wellnessurlab.de:Erstklassige und günstige Wellnessangebote in der Aphrodite bietet der Wellnessreisen-Spezialist Polen-Wellnessurlaub.de exklusiv auf seiner Website an. Die Wellnessangebote und Wellness-Arrangements sind vielfältig, sodass für jeden Geschmack das Passende dabei ist. Zudem besonders angesichts der zahlreichen Inklusivleistungen, die in den Angebotspreisen enthalten sind, ist der Wellnessurlaub berechenbar - es entstehen fast keine Extrakosten mehr.Eines von Wellnessangeboten im Überblick:• Arrangement: Relax Tage - entspannen am See• Dauer: 3 Tage / 2 Nächte• Buchbare Termine: Bis zum 20.12.2017 je nach Verfügbarkeit• Preis: Ab 133,- € pro Person und Arrangement (abhängig von Zimmerkategorie und Wochentag)• Inklusivleistungen:1. 2 Übernachtungen in einer Zimmerkategorie nach Wahl2. Vollpension3. Nutzung des Spa-Bereiches mit Schwimmbad, Jacuzzi, Saunalandschaft4. Bademantel und Badetücher für die Dauer des Aufenthalts5. Kostenloses WLAN, kostenloser Parkplatz6. Inkl. Wellnesspaket:6.1. 1 x ayurvedische Gesichts- und Kopfmassage Mukabhanga6.2. 1 x klassische Massage6.3. 1 x Fußreflexmassage (eine wohltuende Massage der Fußreflexzonen)Die Pension Aphrodite ist sehr beliebt und erfahrungsgemäß das ganze Jahr über sehr gut ausgebucht, daher ist es ratsam, rechtzeitig im Voraus zu buchen.Weiterführender Link zu den Angeboten und Buchung: www.polen-wellnessurlaub.de/tourism_polen/unsere-hotels,1,pension-afrodyta-spa Polen-Wellnessurlaub.de - Ihre Reiseagentur für PolenWeb: www.polen-wellnessurlaub.de



Bildinformation: Polen-Wellnessurlaub.de