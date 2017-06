Feinschmecker aufgepasst: Die prämierten vomFASS-Spezialitäten aus nachhaltiger und regionaler Herstellung gibt es ab dem 22. Juni 2017 auch in Trier!

(fair-NEWS)

Hamburg, Juni 2017Trierer Feinschmecker dürfen sich freuen! Am 22. Juni 2017 eröffnet die erste vomFASS-Filiale mitten im Herzen von Trier. In der Brotstraße 10 öffnen sich die Türen zu einer Welt der Feinkost-Spezialitäten, die Gourmet-Herzen höher schlagen lässt. An der wunderschönen Mosel, wo Genießer zuhause sind, wird den Kunden eine einzigartige Auswahl an hochwertigsten Feinkost-Produkten geboten. Das vomFASS-Sortiment erstreckt sich über exquisite Essige, Öle, Spirituosen, Weine und exklusive Feinkost-Spezialitäten in bester Qualität – ab dem 22. Juni 2017 auch in Trier!Bei vomFASS sind Genussmenschen genau richtig! Die Auswahl an erlesenen Essigen und feinsten Ölen ist groß und lassen keine kulinarischen Wünsche offen. Wein-Liebhaber freuen sich über das vielfältige vomFASS-Weinsortiment. Im vomFASS-Angebot finden sich ebenso hochwertige Spirituosen aus aller Welt, aber auch in der eigenen Manufaktur hergestellte Spezialitäten von Cidre und Hugos aus Streuobst bis hin zu cremigem Likör. Darüber hinaus bietet vomFASS internationale Spezialitäten wie handgemachte Teigwaren, körnigen Senf, pikant-fruchtige Chutneys, feinste Gewürzmischungen oder knusprige Snacks an.Sehen, probieren, genießen lautet das Motto bei vomFASS. Die Trierer erwartet ein einzigartiges Shop-Konzept, das in der Vergangenheit stetig verfeinert und optimiert wurde. Kunden dürfen sich vor dem Kauf stets geschmacklich vom Produkt überzeugen. Die feinsten und erlesenen Spezialitäten werden auf ganz besondere Weise präsentiert, indem sie in Holzfässern, Tonkrügen oder Glasballons gelagert werden. Bei der Herstellung legt vomFASS hohen Wert auf Nachhaltigkeit und Regionalität. Die edlen Produkte können in eigene Glasflaschen abgefüllt werden und kundenspezifisch portioniert werden. Genießer tun somit der Umwelt etwas Gutes und erfahren ein einzigartiges Einkaufserlebnis.Nachhaltig einkaufen, regionale Bauern unterstützen und dabei puren Genuss erleben. Das geht mit vomFASS! Hier wird bei allen Spezialitäten auf eine nachhaltige Herkunft geachtet. Dank sorgfältiger Lieferantenauswahl, langjähriger und persönlicher Lieferbeziehungen ohne Zwischenhandel sowie stetiger Qualitätskontrollen, kann vomFASS seit über 20 Jahren seinen hohen Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandard wahren. Ein Konzept, das aufgeht! Inzwischen gibt es über 280 vomFASS Geschäfte in 30 Ländern. Ab dem 22. Juni 2017 wird vomFASS verantwortungsvolle Genießer auch in Trier begeistern.Die vomFASS-Produkte gibt es im eigenen Online-Shop oder in einem der 280 Geschäfte weltweit vor Ort.Weitere Informationen unter: www.vomfass.de



Bildinformation: rausch communications & pr