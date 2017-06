Buchvorstellung: Cara der Schlammfisch

(fair-NEWS)

Cara ist mir nachts in einer Vision erschienen. Ich ging am Strand spazieren, hörte das Rauschen des Meeres und roch dessen Duft von Salzwasser.Ich spürte den weichen Sand unter meinen nackten Füßen und hörte das Kreischen der Möwen, als ich hinter mir eine zarte, helle Stimme wahrnahm. Ich drehte mich um und entdeckte unter einer Muschel ein kleines rotes Wesen welches mir mit seinen winzigen Flossen zuwinkte.Ich hob es vom Boden auf und stellte fest dass es sich weich und warm anfühlte. Es war kaum größer als ein Gummibärchen und es sprach zu mir: ich bin Prinzessin Cara von Blubbdiwupp der Schlammfisch…Wir gingen zusammen am Strand spazieren. Mit jedem Schritt wuchs Cara ein Stück bis sie mich um einige Meter überragte, dann öffnete sie ihren Brustkorb: ich sah das Universum und trat ein…Man sollte auch dem Schlammfisch eine Stimme geben. Da er nicht schreiben kann (zu dicke Flossen) habe ich diese Aufgabe übernommen?Eure Ariane BordoneDas Buch ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet.Es befinden sich tolle Illustrationen zum Mitleben darin.Produktinformation:Taschenbuch: 48 SeitenVerlag: Karina (12. März 2015)Sprache: DeutschISBN-10: 3903056227ISBN-13: 978-3903056220Format: Kindle EditionDateigröße: 2413 KBGleichzeitige Verwendung von Geräten: Keine EinschränkungVerlag: Karina Verlag (9. März 2015)Verkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.Sprache: DeutschASIN: B00UH97TGCX-Ray:Nicht aktiviertWord Wise: Nicht aktiviertVerbesserter Schriftsatz: Nicht aktiviertÜber den Verlag:http://regiowiki.at/wiki/Karina_VerlagGegründet wurde der Karina-Verlag im August 2014 von der Autorin Karin Pfolz. In Anlehnung an den Verein „Respekt für Dich – AutorInnen gegen Gewalt“, dessen Vorstandsvorsitzende sie ist.Jedes publizierte Buch des Verlages, jede CD, jedes Kunstwerk, unterstützt die Gewaltopferhilfe in Österreich. Außerdem veranstaltet „Respekt für Dich“ und der Karina-Verlag laufend Workshops an Schulen, zu den Themen Gewaltvermeidung, Mobbing, Mentortraining bei Lernproblemen usw.Jährlich erscheinen einige Anthologien unter dem Titel „Jedes Wort ein Atemzug“, deren gesamtes Honorar an GewaltfreiLeben geht. Daran beteiligen sich inzwischen über 1.200 AutorInnen weltweit.Für den Karina-Verlag und alle unsere Künstlerinnen und Künstler gilt immer:„Jedes Buch ist eine Träne weniger“Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.http://brittasbuecher.jimdo.com/http://kindereck.jimdo.com/http://pressemeldungen.jimdo.com/https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



Bildinformation: Britta Kummer