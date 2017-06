Vor Urlaubsreise Darmflora stärken - Reisedurchfall mit natürlichem Probiotikum vorbeugen

(fair-NEWS)

Die schöne warme Jahreszeit ist da. Viele denken jetzt an den Urlaub. Denn schon jetzt beginnt mit den ersten Sommerferien die große Reisewelle. Die Urlaubsvorbereitungen laufen, Pläne werden geschmiedet, Ausflüge festgelegt, kurz: Die Vorfreude auf einige schöne sonnig warme Tage oder Wochen im Süden ist groß. Damit diese Vorfreude auch in echte ungetrübte Urlaubsfreuden münden kann, ist es hilfreich einige Vorsorgemaßnahmen zu treffen. Besonderes Augenmerk sollte dabei auf eine intakte Darmflora gelegt werden, da diese durch klimatische und hygienische Verhältnisse im Urlaubsland besonders leicht in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Das Probiotikum afterbiotic kann dabei helfen. Es kann bequem über Amazon bestellt werden.Warum ist es so wichtig, gerade im Urlaub an eine gesunde Darmflora zu denken? Nun, die häufigste Ursache von getrübten Urlaubsfreuden ist der Reisedurchfall, der auch als „Montezuma’s Rache“ bekannt ist. Je nach Reiseland kann es beinahe die Hälfte der Urlauber treffen. Zu Durchfallerkrankungen kann es grundsätzlich in allen südlichen Ländern, auch in den europäischen Anrainerstaaten des Mittelmeeres kommen. Er ist nicht begrenzt auf tropische Länder oder gar nur Mexiko, wie der an den alten Azteken Fürsten angelehnte Name „Montezuma’s Rache“ glauben machen könnte. Immer jedoch ist diese Art von Durchfällen auf eine Infektion zurückzuführen, auch wenn der Grund dafür nicht offensichtlich ist. So kann der Reisedurchfall einfach durch Stressfaktoren ausgelöst werden, die unser Immunsystem schwächen oder durch die direkte Infektion wegen falscher und ungewohnter Ernährung. Beides ist durch bewusstes Verhalten und einfache Vorbeugung ohne viel Aufwand vermeidbar. Bewährt hat sich zur effektiven Vorbeugung und Behandlung von Reisedurchfall der Einsatz von Saccharomyces boulardii, einer probiotischen medizinischen Hefe. Kapseln mit diesem Probiotikum sind als afterbiotic erhältlich. Zur Vorbeugung von Reisedurchfall verzehren Erwachsene einige Tage vor Reiseantritt und während der gesamten Reise morgens und abends je eine Kapsel mit 250 mg der gefriergetrockneten probiotischen Keime. Kindern wird eine Kapsel täglich für den gleichen Zeitraum empfohlen. Diese Menge reicht in der Regel aus, um sich wirksam vor Durchfall zu schützen. Sollte Montezuma wegen Unvorsichtigkeit, oder nicht ausreichender Vorsorge trotzdem einmal zuschlagen, so können die Kapseln auch helfen. In diesem Fall sollten morgens und abends je 2 Kapseln afterbiotic verzehrt werden. Damit kann der Durchfall schnell beseitigt und die Darmflora regeneriert werden. afterbiotic gibt es in drei sehr kostengünstigen Packungsgrößen. Packungen mit 40 Kapseln sowie die empfehlenswerten Kurpackungen mit 120 Kapseln und 240 (2x120) Kapseln. Das Probiotikum kann direkt bei der Firma immer versandkostenfrei oder über www.amazon.de/shops/A2589KXRMH9JGY/ref=olp_merch_name_1 bestellt werden. Auch über Apotheken und Internetapotheken ist afterbiotic beziehbar. Das Probiotikum ist deutlich preisgünstiger als viele vergleichbare Präparate.Navitum Pharma GmbHAm Wasserturm 2965207 WiesbadenTel: 0611-18843740FAX: 0611-18843741Web: www.navitum-pharma.com Web: http://blog.navitum.de/



Bildinformation: Vor Urlaubsreise Darmflora stärken - Reisedurchfall mit natürlichem Probiotikum vorbeugen