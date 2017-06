Epstein-Design: Hochwertige Außenleuchten trotzen dem rauen Küstenklima

(fair-NEWS)

Seit mehr als 30 Jahren entwerfen und produzieren die Designer von Epstein hochwertige Leuchten für Haus und Garten. Die hohen Ansprüche an Qualität und Verarbeitung, die die Mitarbeiter der Manufaktur seit jeher an ihre Leuchten stellen, machen sich in besonderer Weise bezahlt: Selbst im rauen Seeklima, mit seiner aggressiven Salzwasserluft, funktionieren die Leuchten der Hennefer Manufaktur auch bei ganzjährigem Einsatz im Außenbereich über Jahre zuverlässig und störungsfrei. Das hat sich herumgesprochen und so setzen auch in den Küstenregionen immer mehr Liebhaber hochwertiger Außenleuchten bei der Gestaltung von Terrasse und Garten auf die Leuchten der Hennefer Manufaktur.Kompromisslose Qualität dank hochwertiger Komponenten und durchdachtem DesignDie Meeresluft ist für elektronische Komponenten ein echtes Problem: Das Salz verursacht Korrosion, die die Bauteile angreifen und zerstören kann. Feiner Sand und Staub wird vom Wind bis in die kleinste Ritze getragen führt leicht zu Fehlfunktionen. Hier punktet Epstein-Design mit seinen hohen Qualitätsansprüchen: Die Manufaktur setzt ausschließlich auf hochwertige Bauteile und Materialien, die von den erfahrenen Mitarbeitern in sorgfältiger Handarbeit montiert und ausgiebig geprüft werden. Ein Beispiel hierfür sind die langlebigen und energieeffizienten LED-Module, die Epstein-Design bei vielen seiner Modelle verbaut. Die robusten Module überzeugen durch ihre lange Lebensdauer und die hohe Lichtausbeute bei geringem Stromverbrauch. Die Module sind staubdicht und unempfindlich gegen Verschmutzung jeglicher Art.Hart im Nehmen: Robuste Leuchtenkörper von Epstein DesignElke Epstein, Gründerin und Geschäftsführerin der Hennefer Manufaktur, lässt die Körper für ihre Leuchten in einem aufwendigen Kaltrotations-Verfahren fertigen. Dieses ermöglicht die Herstellung einer hohen, aber äußerst gleichmäßigen Wandstärke der Leuchten, die trotz der Dicke eine homogene und bezaubernde Lichtstimmung liefert. Ob klassische Kugel, filigrane Säule oder stilvolle Pyramide: Die Leuchten von Epstein halten einiges aus und können sogar behutsam mit dem Hochdruck gereinigt werden. Das Epstein der Qualität seiner Produkte vertraut, zeigt die erweiterte Gewährleistung des Unternehmens: 3 Jahre Herstellergarantie und 10 Jahre Garantie auf die UV-Beständigkeit gibt Epstein auf seine Produkte.



