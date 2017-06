20 Jahre ANUBIS-Tierbestattungen

(fair-NEWS)

Lauf a. d. Pegnitz, 9. Juni 2017. Roland Merker hat Pionierarbeit geleistet. Vor 20 Jahren gründete er ein Unternehmen zur würdevollen Tierbestattung, da es für ihn nicht hinnehmbar war, einen treuen Begleiter nach seinem Tod einfach zu entsorgen. Im Juli feiert das Unternehmen in Lauf a. d. Pegnitz sein 20-jähriges Jubiläum und darf sich mit inzwischen 21 Franchise-Partnervertretungen bundesweit, einem Tierfriedhof und zwei Tierkrematorien zu den größten und ältesten Tierbestattungsunternehmen Deutschlands zählen.Pionierarbeit in einer ehemaligen FahrradwerkstattDie Erfahrungen im engen Familienkreis ließen Roland Merker nicht mehr ruhen. Er wollte eine Alternative schaffen zur „Tierverwertung“ und glaubte fest daran, dass er damit vielen Tierhaltern aus der Seele sprechen würde. Die ersten Geschäftsräume befanden sich in einer ehemaligen Fahrradwerkstatt in Feucht bei Nürnberg. Dort skizzierte er selbst die ersten Entwürfe für Tiersärge und ließ diese von einer Sargfirma fertigen. Es war kein einfacher Start. „Denn sein Tier würdevoll über die Regenbogenbrücke zu begleiten, war vor 20 Jahren noch undenkbar. Seitdem hat aber ein kontinuierlicher Wandel stattgefunden und sich die Tierbestattung stark im Bewusstsein vieler Tierhalter verankert“, erklärt Roland Merker, Inhaber von ANUBIS-Tierbestattungen.Die Vision und ANUBIS1997 gründete Roland Merker ANUBIS-Tierbestattungen mit einer besonderen Vision: er wollte den treuen Begleitern des Menschen einen würdevollen letzten Weg ermöglichen. Und das mit Erfolg: mittlerweile gehören zu ANUBIS zwei hauseigene Tierkrematorien, ein Tierfriedhof und 21 deutschlandweite Partner und Vertretungen. Dafür steht auch der Name: denn in dem altägyptischen Totengott ANUBIS, der Mensch und Tier auf dem Weg ins Totenreich begleitet, fand Roland Merker genau die Bedeutung, die auch seiner Firmenphilosophie zugrunde liegt.Tierfreunden jeweils vor Ort zur Seite stehenErste Unterstützer seiner Idee fand Roland Merker bereits ein Jahr später, als der erste ANUBIS-Partner in Calw seine Tore öffnete, einige Jahre darauf konnte die ANUBIS-Tiergedenkstätte Himmelgarten in Altdorf bei Nürnberg eröffnen, ein Tierfriedhof, der es Tierbesitzern ermöglicht, ihr Tier nicht nur bestatten zu lassen, sondern auch einen Anlaufpunkt zum Trauern zu haben.Doch dabei sollte es nicht bleiben. Mit dem wachsenden Bedürfnis nach Tierbestattungen wollte ANUBIS auch Tierhaltern in ganz Deutschland zur Seite stehen. Daher wurde das bestehende Unternehmen im Jahr 2000 um ein Franchise-Unternehmen erweitert, bei dem sich mittlerweile 16 Partner engagieren. In den Folgejahren kamen die beiden hauseigenen Krematorien mit deren Hilfe sich Tierbesitzer persönlich von ihrem Vierbeiner verabschieden und bei der Einäscherung dabei sein können, sowie vier Zweigstellen im fränkischen Raum hinzu. „Doch all das wäre nicht möglich gewesen, wenn die Raiffeisenbank Altdorf-Feucht nicht immer an uns geglaubt und uns kontinuierlich in unserer Arbeit unterstützt hätte“, so Roland Merker.Beratung und umfassende Dienstleistungen beim Tod des Haustieres„Eine individuelle Beratung für den besten letzten Weg ist bei uns selbstverständlich“, erklärt Roland Merker. Dennoch kommt der Tod des geliebten Tieres oft überraschend. Daher ist ANUBIS auch immer da, wenn Tierhalter Hilfe benötigen – an 365 Tagen. Mit Abholservice und individueller Beratung zu den verschiedenen Möglichkeiten der Bestattung wie beispielsweise einer Einzel-, Sofort- oder Sammelkremierung oder aber der Bestattung auf einem Tierfriedhof.Online trauern – auch das bietet ANUBISIm Zeitalter der sozialen Medien findet auch Trauer immer mehr in Online-Netzwerken statt. Daher gingen seit 2014 mit dem Virtuellen Tierfriedhof und dem Forum für trauernde Tierhalter gleich zwei Onlineangebote ans Netz, die bereits nach kurzer Zeit großen Zuspruch fanden. Allein im Jahr 2016 kamen dort neu hinzu: 496 Tierbesitzer, 420 Traueranzeigen, 1.839.625 Kerzen für verstorbene Tiere, 6.148 Kondolenzen und knapp sechs Millionen Klicks auf Traueranzeigen. Und auch das Forum für trauernde Tierhalter, in dem ein intensiver Austausch zu verschiedenen Themen stattfindet, wächst kontinuierlich weiter.Jubiläumsfeier und Blick in die Zukunft„Wir haben uns für die Zukunft noch viel vorgenommen“, so Roland Merker, „Beispielsweise indem wir Eltern und Tierärzte mit einem Buch gezielt bei der Trauerarbeit von Kindern unterstützen – mit einer kindgerechten Bildergeschichte über das Thema Tod und Verlust.“ Neben allen ANUBIS-Broschüren und -Flyern wurde auch die Webseite komplett neugestaltet und modernisiert.„Den Erfolg der letzten 20 Jahre möchten wir gerne ein Stück weit an unsere Kunden und die Tierbesitzer zurückgeben“, erzählt Roland Merker. Deswegen hat ANUBIS ein umfassendes Jubiläumspaket mit zahlreichen Aktionen geschnürt, die für jeden etwas bieten und bei denen nicht nur Gewinne im Vordergrund stehen, sondern auch tatkräftig geholfen werden soll. Am 1. und 2. Juli, genau auf den Tag zum 20-jährigen Jubiläum, wird im Hauptsitz in Lauf das Jubiläumsjahr eingeläutet. Ausführliche Informationen zum Tag der offenen Tür und zu allen Aktionen rund um den Fotowettbewerb, der Verlosung von Tiererlebnissen, verschiedenen Tierpatenschaften und der groß angelegten Spendenaktion für 20 ausgewählte Tierhilfsorganisationen finden sich auf der ANUBIS-Webseite.



Bildinformation: ANUBIS Firmenzentrale in Lauf