Kommunikationsstrategie als Wachstumschance nutzen

(news4today) - In vielen Branchen ähnelt sich die Qualität der Produkte und Dienstleistungen. Unternehmen müssen daher Wachstumschancen durch neue Strategien generieren. Wie wichtig dazu die Rolle der Kommunikationsabteilung ist, wird in vielen Unternehmen (noch) unterschätzt.Das <a href="www.iwb-institut.de">Wirtschaftsforschungsinstitut IWB</a> kooperiert mit Kommunikationsabteilungen von Unternehmen unterschiedlichster Branchen, analysiert deren Kommunikationsprozesse und erarbeitet in gemeinsamen Forschungsprojekten Kommunikationsstrategien, die Wettbewerbsvorteile und Wachstumschancen generieren. Gleichzeitig wird auch potenziellen Risiken für die Unternehmen vorgebeugt.Die Wirtschaftsforscher des Wirtschaftsforschungsinstituts IWB analysieren Kommunikationsprozesse und erarbeiten in gemeinsamen Forschungsprojekten Wettbewerbsvorteile und Wachstumschancen durch exakte Kommunikation in und mit den wichtigen Zielgruppen und Märkten des kooperierenden Unternehmens.



Bildinformation: Die Wirtschaftsforscher des IWB analysieren exakt Kommunikationsprozesse von Untenehmen