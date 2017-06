Mit Energie in die Zukunft

(fair-NEWS)

Für die Energieverteilung des neuen Bosch-Forschungszentrums in Renningen hat die Firma Ormazabal Schaltanlagen der Typen gae1250 und gae630 geliefert. Insgesamt setzte der Spezialist für Mittelspannungslösungen 77 Schaltfelder mit einer Betriebsspannung von 20 kV und einem Kurzschlussstrom bis 20 kA in zwölf Gebäuden ein. Die Sekundärtechnik der einzelnen Schaltfelder ist an die spezifischen Kundenanforderungen angepasst.Als "Knotenpunkt des weltweiten Forschungs- und Entwicklungsnetzwerkes" hat die Robert Bosch GmbH das neue Zentrum in Renningen errichtet. Auf dem Campus für Forschung und Vorausentwicklung arbeiten 1.200 Mitarbeiter an zukunftsweisenden Technologien und Prozessen. Sie sind sowohl in technischen als auch in naturwissenschaftlichen Fachgebieten tätig. Vor dem Bau waren die Forschungsstätten der verschiedenen Disziplinen auf drei Standorte im Raum Stuttgart verteilt. Auf einer Gesamtnutzfläche von fast 110.000 Quadratmetern kommen dem interdisziplinären Fortschritt nun kurze Wege und eine offene Bauweise zugute.Zwei Übergabestationen von Ormazabal, bestehend aus Schaltanlagen des Typs gae1250 mit 23 Feldern, wurden sowohl in das Zentral- als auch in das Systemgebäude eingesetzt. Diese beiden Schwerpunktstationen dienen der Umverteilung auf weitere zwölf Funktionsgebäude des Campus'. Ebenso wie in den Haupteinrichtungen sind die Unterstationen in den Nebengebäuden mit Anlagen des Typs gae630 von Ormazabal ausgestattet. Alle eingebauten Schaltanlagen haben eine Betriebsspannung von 20 kV und einen Kurzschlussstrom bis 20 kA. Sie zeichnen sich durch einen modularen Schaltfeldaufbau mit integriertem Druckabsorbersystem je Feld aus.Darüber hinaus sind die Anlagen mit einer Fernsteuerung und Fernmeldung versehen worden. Für die Sicherheit des Mittelspannungsnetzes sorgen Leitungsdifferenzialschutz- sowie UMZ-Schutz-Geräte.Die Schaltanlagen sind montagefreundlich und lassen sich daher schnell und einfach zur Gesamtanlage installieren. Die Montage der Anlagen, die Schutzeinstellung, die Prüfung, die Aufschaltung auf die Leittechnik und die Inbetriebnahme erfolgten ebenfalls durch Ormazabal. Somit unterstützte der Lösungsanbieter die gesamte Abwicklung vor Ort: von der Planung der Energieverteilung über die Lieferung der Anlagen bis zu deren Inbetriebnahme.Ausgestattet mit moderner Technologie und errichtet nach innovativen Entwürfen bildet der Forschungsstandort in Renningen ein fortschrittliches Arbeitsumfeld, das dem intensiven Vernetzungsgedanken der Robert Bosch GmbH entspricht. Die Produkte von Ormazabal versorgen die Gebäude zuverlässig mit Energie.



Bildinformation: Schaltanlagentechnik von Ormazabal sichert die Energieverteilung auf dem Bosch-Campus in Renningen.