Lokalheld am SAE Institute Hamburg: “Meet the Professionals” mit Lotto King Karl

(fair-NEWS)

Hamburg, 16. Juni 2017: Was macht mich und meine Musik besonders? Wie verdiene ich Geld mit meiner Musik? Und wie optimiere ich meine Bookings? Diesen und weiteren Fragen geht die deutsche Pop-Rock Ikone Lotto King Karl am 23. Juni 2017 in der Reihe „Meet the Professionals“ am SAE Institute Hamburg auf den Grund. Songs wie „Hamburg, meine Perle“, „Ich hab’ den Jackpot“ oder „Keine Grenzen, keine Zäune“ gehören zu den größten Hits des Hamburgers. An insgesamt zwei Terminen gibt der Musiker seine Erfahrungen und Tipps zum Thema „(Selbst-)Vermarktung im Music Business“ an Studierende und Interessierte weiter. Eine kostenlose Anmeldung für den Workshop ist ab sofort auf www.sae.edu/deu/de/%E2%80%9Cmeet-professionals%E2%80%9D-mit-lotto-king-karl möglich.Mit der Veranstaltungsreihe „Meet the Professionals“ bietet das SAE Institute seinen Studierenden und Absolventen sowie Gasthörern regelmäßig die Gelegenheit, Einblicke in das Know-how von erfolgreichen Media-Professionals zu erhalten. Am kommenden Termin gibt Musiker und Entertainer Lotto King Karl sein Wissen an die Teilnehmer weiter. Der Hamburger ist bereits seit über 20 Jahren in der Musik- und Medienindustrie aktiv. Neben Evergreens wie „Da ist die Tür“ (feat. Roberto Blanco), „Hamburg, meine Perle!“ und zahlreichen Filmauftritten (z.B. „Der letzte Lude“, „Gut zu Vögeln“), war Lotto King Karl als Moderator für verschiedene Fernsehproduktionen und Radiosender tätig. Heute heizt er als Stadionsprecher im Hamburger Volksparkstadion dem Publikum ein und sorgt mit seinen musikalischen Auftritten für Feierlaune. Das neue Album „360°“ erschien im Mai dieses Jahres und stieg unmittelbar in die Charts ein.In seinem Vortrag zum Thema „(Selbst-)Vermarktung im Music Business“, erhalten die Teilnehmer exklusive Insights in die Arbeitsweisen des medialen Multitalents und erfahren, wie die Marketingmaschinerie innerhalb der Musikindustrie funktioniert. Zusätzlich wird vermittelt, was beachtet werden sollte, um sich selbst oder einen Künstler erfolgreich am Musikmarkt zu platzieren und dort dauerhaft bestehen zu können.Das SAE Institute Hamburg lädt an insgesamt zwei Terminen zum kostenlosen „Meet the Professionals“ mit Lotto King Karl ein:- Freitag, 23. Juni 2017 von 16 bis 17.30 Uhr und von 18 bis 19.30 UhrDie Teilnehmerzahl für den Workshop ist begrenzt. Interessierte, die Lotto King Karl live erleben möchten, können sich auf www.sae.edu/deu/de/%E2%80%9Cmeet-professionals%E2%80%9D-mit-lotto-king-karl für die oben genannten Termine anmelden.Weitere Informationen zum SAE Institute Hamburg auf www.sae.edu/deu



Bildinformation: Lokalheld am SAE Institute Hamburg: “Meet the Professionals” mit Lotto King Karl