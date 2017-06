Ab in die Fluten mit Hund!

(fair-NEWS)

Der gemeinsame <a href="www.hunde-urlaub.net/baden-mit-hund/">Badespass für Mensch UND Hund</a>, das gehört für Hundefreunde einfach zu einem gelungenen Sommerurlaub! Doch stehen diese oft vor dem Problem, wo es denn eine hundefreundliche Unterkunft gibt, die auch noch <a href="www.hunde-urlaub.net/baden-mit-hund/">Bademöglichkeiten für Hunde </a>bietet. Zu viele Verbotsschilder vereiteln den Badespaß. Damit ist jetzt Schluss! Auf der Hundeurlaubsplattform hunde-urlaub.net gibt es ab sofort Hotels, Ferienwohnungen und Ferienhäuser mit Bademöglichkeiten für Hunde in Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, den Niederlanden, und weiteren 5 Ländern Europas. Alle Unterkünften garantieren, dass es direkt beim Haus oder in der Nähe einen Hundestrand oder andere Bademöglichkeiten für Hunde gibt.BADEN MIT HUND - Special 2017Ist der Hund so badefreudig wie der Rest der Familie, dann ist wichtigstes Kriterium für die Auswahl des Sommerurlaubsziels und -quartiers eine Bademöglichkeit für alle."Leider mangelt es besonders in der Hochsaison an Bademöglichkeiten für vierbeinige Urlauber", weiß Gabriela Kropitz, Initiatorin der Hundeurlaubsplattform hunde-urlaub.net aus eigener Erfahrung."Wir haben deshalb auch 2017 wieder für das beliebte Special <a href="www.hunde-urlaub.net/baden-mit-hund/">Baden mit Hund </a>gestartet. Hundefreunde finden auf hunde-urlaub.net ab sofort alle Hotels, Ferienwohnungen und Ferienhäuser, wo auch die Familienfallnase ins Wasser darf. Ob hundefreundlicher Badesee oder sogar eigener Hundestrand", freut sich Kropitz.Von Nord bis SüdAuf Hunde-Urlauber warten hundefreundliche Hotels, Ferienhäuser und Ferienwohnungen in 10 Ländern. Von der Ostsee über die schönen Österreichischen Alm- und Bergseen bis nach Frankreich oder zur Italienischen Küste. Ein besonderes Service: Die hundefreundlichen Gastgeber, die beim Sommerspecial "<a href="www.hunde-urlaub.net/baden-mit-hund/">Baden mit Hund</a>" dabei sind, verraten ihren Gästen vor Ort alle Geheimtipps für einen Urlaub mit Hund und jeder Menge Badespass!Alle badelustigen Hundefreunde können also in diesem Sommer beruhigt sein. Das Suchen hat ein Ende! Auf hunde-urlaub.net/baden-mit-hund kommen Hund und Mensch auch in diesem Jahr wieder gemeinsam auf ihre gemeinsame Baderechnung!



Bildinformation: Die besten Adressen für Baden mit Hund in 10 Europäischen Ländern gibt's auf hunde-urlaub.net (Bildquelle: © Alena Yakusheva - Fotolia.com)