Lufthansa Industry Solutions erweitert ihr Geschäftsfeld In-flight Services um den Bereich <a href="https://www.lufthansa-industry-solutions.com/de-de/loesungen-produkte/systemgastronomie-airline-catering/smarte-gastronomie-bringt-food-trends-auf-den-teller/">Systemgastronomie </a>und bietet ihre IT-Lösungen jetzt auch den Betreibern von Restaurantketten und Lieferdiensten an. Bereits seit mehr als 15 Jahren berät der IT-Dienstleister Unternehmen im Bereich Airline Catering.Ob Lieferdienst oder Fast-Food-Kette: Systemgastronomen müssen immer anspruchsvollere Gäste zufriedenstellen. Damit das gelingt, sollten sie die Möglichkeiten der digitalen Transformation nutzen, um Materialbedarfsplanung, Produktion und Produktentwicklung zu verbessern. Es gilt neue Lösungen zu finden, die den gesamten Wertschöpfungsprozess optimieren und gleichzeitig für hohe Qualität und Kundenzufriedenheit sorgen.Systemgastronomen und insbesondere Caterer können neue Technologien nutzen, um schneller, effizienter und smarter zu werden. Anwendungsbeispiele sind:* Materialbedarf mit Datenanalysen besser planen: Anhand von Datenanalysen lassen sich Muster und Zusammenhänge für den unterschiedlichen Bedarf an Materialmengen erkennen und zuverlässige Vorhersagen zum Bedarf erstellen.* Rezepturänderungen in Echtzeit an die Produktion übertragen: Die Digitalisierung der Prozesse reduziert manuelle Aufwände zur Anpassung der Produktionsdaten und beschleunigt die Fertigung.* Neue Produkte auf Basis von Kundenfeedback entwickeln: Mithilfe von Big-Data-Analytics-Methoden können Gastronomen das Kundenfeedback sammeln und auswerten.Lufthansa Industry Solutions unterstützt die Gastronomen bei der dafür nötigen Digitalisierung Ihrer Prozesse und Planungen.



Bildinformation: IT for Food