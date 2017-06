Autoren und ihre Webseiten

(fair-NEWS)

Werbung mit der eigenen Webseite. Eine sehr effektive Möglichkeit, um auf sich und seine Werke aufmerksam zu machen. Und wenn man es richtig einsetzt, kann es ein sehr wichtiges Werbemedium sein, um sein Anliegen im großen World Wide Web effektiv einzusetzen.Die erste Webseite wurde am 13. November 1990 von Tim Berners-Lee auf einem NeXT-Rechner verfasst und veröffentlicht – einen Tag, nachdem dieser gemeinsam mit Robert Cailliau ein neugefasstes Konzept für ein weltweites Hypertext-Projekt veröffentlicht hatte.[Quelle http://de.wikipedia.org/wiki/WebseiteAuch die Autoren Heidi Dahlsen, Christine Erdiç, Britta Kummer und Klaus J.Teutloff nutzten die Möglichkeit, mit ihrer eigenen Webseite zu werben und informieren.Über die Autoren:Heidi DahlsenHeidi Dahlsen wurden 1960 geboren, ist verheiratet, hat zwei Kinder und eine Enkelin. Sie schreibt nicht einfach nur Bücher, sondern füllt diese mit Lebensgeschichten. Für sie ist das Schreiben eine Form des Verarbeitens ihrer Erlebnisse. Sie möchte aufwecken und wachrütteln, die Menschen sensibilisieren und mit Vorurteilen gegenüber psychischen Erkrankungen aufräumen. Sie wünscht sich, dass von diesen Krankheiten betroffene Menschen von der Gesellschaft toleriert, akzeptiert und vor allem in die Gesellschaft integriert werden. Bei allen in ihre Bücher gepackten Emotionen, Informationen und Abrechnungen gelingt es ihr noch. den Leser zu unterhalten.https://autorin-heidi-dahlsen.jimdo.com/Christine ErdiçChristine Erdiç wurde 1961 in Deutschland geboren.Sie interessierte sich von frühester Kindheit an für Literatur und Malerei und verfasste schon damals oft kleine Geschichten und Gedichte, die sie jedoch nie veröffentlichte.Nach dem Abitur war sie in unterschiedlichen Bereichen tätig und reiste viel.Seit 1986 ist sie verheiratet, hat zwei Töchter und lebt seit dem Millenium in der Türkei.Unter anderem gab sie Sprachtraining an der Universität von Izmir, machte Übersetzungen und verfasste Berichte für die Türkische Allgemeine, eine ehemalige Zeitschrift in deutscher Sprache und gibt heute noch private Deutschstunden.http://christineerdic.jimdo.com/Britta KummerBritta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben. Es macht ihr einfach großen Spaß, sich auf diese Art und Weise auszudrücken. Erst wurden ihre Werke im Bekanntenkreis herumgereicht und die Resonanz darauf war sehr positiv.Es dauerte nicht lange und schon hielt sie ihr 1. Buch "Willkommen zu Hause, Amy" in Händen. Dieses Buch wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis "Lesefuchs" vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.http://brittasbuecher.jimdo.com/Klaus J.TeutloffKlaus-J. Teutloff wurde 1968 in Berlin geboren. Seine Kind- und Jugendzeit verbrachte er im Bezirk Neukölln. Nach der Schule lernte er den Beruf des Tischlers.Als junger Erwachsenen zog er nach Berlin-Kreuzberg und gründete dort eine Familie, aus der 1989 eine Tochter hervor ging.2001 gab es ein Wendepunkt in seinem Leben. Er zog von Berlin nach Ennepetal (NRW), wo er auch heute noch, mit seiner zweiten Frau, sehr gern lebt.Zum Schreiben kam Klaus-J. im Jahr 2012.Er wollte seine Ängste vor dem Terror auf der Welt, gerade nach dem 11. September 2001 und seine Lebensgeschichte in Einklang bringen. Daher sind Teile dieses Buches autobiographisch.Den Bezug zu seiner Geburtsstadt hat er nie verloren. Gerade deshalb hat er sich Berlin und den dazu gehörigen Dialekt, als „Spielstätte“ und „Sprache“ für sein Buch ausgesucht.http://klausj-teutloff.jimdo.com/



Bildinformation: Britta Kummer