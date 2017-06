PARIS FASHION SHOPS – die Online-Marktplatz-Plattform für die „Mode in Paris“

(fair-NEWS)

Ein Umsatz von 150 Milliarden Euro, davon 43 Milliarden im Großhandel: laut den letzten Zahlen des französischen Modeinstituts bleibt die Modebranche einer der Hauptmotoren der französischen Wirtschaft. Ein Trend: die Franzosen geben weniger Geld aus, dafür aber gezielter. Deshalb investiert die Branche verstärkt in denE-Commerce. Nur ein Grund, warum sich PARIS FASHION SHOPS in diesem Wachstumssegment in kurzer Zeit als wichtiger Player im B2B-Handel etabliert hat.Keine Frage: der Standort Paris ist und bleibt eine angesagte Adresse für Mode, insbesondere dank der Fashion Week, die Umsätze von ungefähr 1,2 Milliarden Euro pro Jahr generiert. Doch im digitalen Zeitalter werden Geschäfte immer mehr auch im Internet abgeschlossen.Der Online-Marktplatz PARIS FASHION SHOPS bietet jetzt eine digitale Lösung, die sich an Modeexperten richtet. Seit seiner Gründung im Juni 2016 versammelt das junge Start-up mehr als 250 französische Großhändler – zum größten Teil mit Sitz in Paris – auf einem Online-Markplatz. Es vereinfacht die wirtschaftlichen Beziehungen dank eines Vertriebsinstruments, das einfach, sicher und immer auf dem neuesten Stand ist.Mode aus Paris online verfügbar…PARIS FASHION SHOPS ist eine Service-Plattform, die ganz auf die Bedürfnisse der Akteure der Modebranche ausgerichtet ist: Kleidung, Dessous, Schuhe, Accessoires, Lederwaren, große Größen – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Auf der einen Seite wird den Marken und Großhändlern die Möglichkeit gegeben, ihre Produkte online zu präsentieren und somit deren Präsenz für internationale Einkäufer zu erhöhen – was einen klaren Vorteil für die Entwicklung ihres beruflichen Netzwerkes darstellt.Auf der anderen Seite bietet PARIS FASHION SHOPS Einkäufern Dienstleistungen an, die diesen Zeit- und Geldersparnisse einbringen. Die Einkäufer können zum Beispiel ganz einfach auf Ihre Lieferanten zugreifen und sich an neue potentielle Partner wenden. Verkäufer und Einkäufer profitieren somit von dieser einfach zu handhabenden und sicheren Plattform bei der Durchsicht von Lieferantenkatalogen, der Abgabe von Bestellungen oder der Lieferung von Waren.… und physisch im Showroom:dem Beratungsbereich des Centers CIFAZusätzlich zur Website werden im Showroom jede Woche mehr als 1.000 Neuheiten zu konkurrenzfähigen Preisen vorgestellt.Einkäufer finden hier immer ein offenes Ohr: Berater, Stylisten und Personal Shopper stehen ihnen im Showroom des Centers CIFA auf einer Fläche von 300 Quadratmetern zur Seite. Dabei handelt es sich um das größte europäische Modecenter, das mehr als 250 Großhändler beherbergt.Das sind die elf Marken, die auf der Panorama unter der Leitung von PARIS FASHION SHOPS und Business France vertreten sind:- CINDY H- ESCANDELLE- FOR HER PARIS- GARCONNE- JUBYLEE- KENZARRO- LOVIE & CO- MONDAY PREMIUM- SERGIO TODZI- TAILYA- UNIPLAYMehr Informationen und einen virtuellen Rundgang im Showroom können Fachleute und Journalisten unter parisfashionshops.com finden. Treffen Sie auch PARIS FASHION SHOPS während der Messe Panorama in Berlin vom 4. bis 6. Juli 2017 auf dem französischen Gemeinschaftsstand.



Bildinformation: Vom 4. bis 6. Juli stellt sich der Marketplace Paris Fashion Shops mit elf Partner- Marken auf dem Branchentreff Panorama in Berlin vor (Bild: Paris Fashion Shops).