Neuer Etat: Zeichen & Wunder ist Lead Agentur von Deuter

(fair-NEWS)

Die Münchner Brand Design Company überzeugt im Screening und entwickelt ab sofort Marken- und Produktkommunikation des Outdoor-Spezialisten. <a href="www.zeichenundwunder.de/" title="Brand Design Company Zeichen & Wunder, München" target="_blank" rel="nofollow">Zeichen & Wunder</a>, seit über 10 Jahren Lead Agentur für das Sporthaus Schuster und langjähriger Partner der Marke Gore-Tex, freut sich über einen neuen Top-Kunden aus dem Outdoor-Segment: Deuter entschied sich aufgrund der strategischen Kompetenz sowie der einschlägigen Expertise im Bereich Outdoor und Sport für die Brand Design Company.Als <a href="www.zeichenundwunder.de/de/presse/neuer-etat-zeichen-und-wunder-ist-lead-agentur-von-deuter" target="_blank" title="Pressemeldung zum Deuter Etat-Gewinn auf der Homepage von Zeichen & Wunder" rel="nofollow">Lead Agentur von Deuter</a> wird sich Zeichen & Wunder primär um die Weiterentwicklung der Marke kümmern. Ziel ist es, zusätzlich zu hervorragender Funktionalität und Qualität auch die hohe Emotionalität der Marke sichtbar und spürbar zu machen. Dabei soll der zukünftige Auftritt die Werte der Marke stärken und auch weiterhin die treuen Bestandskunden ansprechen. Mit mehr Gefühl und modernem Design soll aber auch das Interesse neuer Zielgruppen geweckt werden."Unsere Marke soll künftig wesentlich emotionaler werden", so Martin Riebel, Geschäftsführer von Deuter. "Das Team von Zeichen & Wunder hat uns in diesem Punkt genau verstanden und uns mit seiner <a href="www.zeichenundwunder.de/de/leistung/brand-identity" target="_blank" title="Zeichen & Wunder überzeugt mit langjährigem Erfolg auf den Gebieten Brand Identity, Brand Story, Brand Design und Brand Experience" rel="nofollow">Branding-Kompetenz</a> und kreativen Design-Lösung überzeugt."Deuter ist Marktführer für Rucksäcke im deutschen Sprachraum und bietet hier eine große Auswahl hochwertiger Produkte - für die Bereiche Trekking, Wandern und Klettern genauso wie für Kids und für den urbanen Raum. Dabei hat die Pioniermarke schon immer Modelle und vor allem Rückensysteme entwickelt, die richtungsweisend für die Branche waren - wie etwa in den 90ern beim ersten Rucksack speziell fürs Biken. Darüber hinaus gehören aber längst auch Schlafsäcke und Accessoires mit höchstem Qualitätsanspruch ebenfalls zum Produktportfolio des 1898 gegründeten Unternehmens.



Bildinformation: Neuer Etat: Zeichen & Wunder ist Lead Agentur von Deuter