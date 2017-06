Jetzt Sommerfigur sichern!

(fair-NEWS)

Es ist nie zu spät, um sich für die Bikinifigur fit zu machen. Mit der Weiss-Methode gelingt das Abnehmen durch konsequenten Zucker- und Weizenverzicht. Dadurch nimmt jeder nachhaltig ab - und das auf natürliche Art und Weise.Beim Abnehmen mit der Weiss-Methode werden keine Mahlzeiten durch Ersatzstoffe ersetzt. Im Gegenteil: Die Behandelten essen gesunde und vollwertige Mahlzeiten. Erlaubt ist alles, was keinen weißen, raffinierten Industriezucker oder Weizen enthält. Auch ein intensives Sportprogramm ist nicht notwendig. Wer vorher sportlich aktiv war, kann seinen Sport gern weiter betreiben. Für alle anderen empfehlen die Therapeuten des Weiss-Instituts maßvolle Bewegung und Gymnastik, die den Entgiftungsprozess des Körpers unterstützt.Denn das ist es, was die Methode erfolgreich macht. In nur einer Sitzung (bei Alkohol und Ess-Sucht bis zu vier Sitzungen) wird der Stimulus beruhigt, der die jeweilige Gewohnheit oder Sucht bislang in Gang gehalten hat. Fällt dieses Suchtmittel (z. B. Zucker oder Weizen) weg, beginnt unser Körper zu entgiften.Nun mag es ungewöhnlich klingen, bei Zucker oder Weizen von einer Sucht zu sprechen. Süßes essen, das erscheint doch harmlos im Gegensatz zu süchtig nach einer sogenannten harten Droge zu sein. Bei der Zuckersucht geht es darum, sich die Mechanismen bewusst zu machen, die uns immer wieder verleiten, nach der Schokolade oder den Chips zu greifen. Wenn die Gedanken ständig um den nächsten Zuckerflash kreisen, ist der Punkt erreicht, wo eine Abhängigkeit das Leben beeinträchtigt. Sobald diese Gewohnheit unbewusst wiederkehrt und sich bewusst nur schwer oder nicht stoppen lässt, spricht man von einer Sucht.Und genau diese Sucht bzw. Gewohnheit lässt sich mit der Weiss-Methode stoppen.Gesund abnehmen mit der Weiss-Methode - weitere Infos und Termine gibt es unter der Telefonnummer 0800-5129999 (in Deutschland kostenfrei).Erfahrungsberichte von Behandelten, wie z. B. von Sabine T., die mit der Weiss-Methode zwei Kleidergrößen verlor, finden sich auf dem <a href="https://youtu.be/JQBbdccUlzc">YouTube-Kanal des Weiss-Instituts</a>, sowie auf der Website <a href="www.weiss-institut.de"> www.weiss-institut.de</a> ;.



